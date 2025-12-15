赴虎科大演說　陳建仁：為國家祈禱、盼朝野協調前行

▲面對立法院多項爭議法案引發的對立，陳建仁表示，自由民主法治國家需要良性協調與對話。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

立法院藍白兩黨團自去年起挾人數優勢通過多項具高度爭議的法案，行政院先後提出8次覆議，均遭立法院否決，朝野對立持續升高。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪時表示，一個自由民主法治的國家，需要良性的溝通，不分朝野，只要能為國家更好坐下來談，相信一定有辦法解決目前的僵局。

從去年的國會擴權法案開始，行政院已多次提出覆議，近期又因「財劃法」、「助理費」等爭議法案，朝野關係再度陷入緊繃。總統賴清德今日邀請行政院、考試院正副院長在總統府進行「國政茶敘」，卻未見立法院長韓國瑜出席，也引發外界關注朝野互動是否出現新的變化。

陳建仁今天應邀前往國立虎尾科技大學演說，會前接受媒體聯訪。面對提問，是否以其豐富的行政歷練，對當前朝野僵局有何看法或建議時，陳建仁直言，自由民主法治國家最重要的就是良性溝通，不管是朝或野，只要彼此以國家發展為念，願意坐下來好好談、好好協調與溝通，相信一定能找到解決問題的方式，讓僵局得以化解，這需要大家共同努力。他也提到，身為一名天主教徒，平日也常為國家祈禱。

媒體進一步詢問，如何看待近期外界討論的「不副署、不公布」等議題，陳建仁僅回應，相關內容自己尚未深入了解，因此不便評論。

對於外界盛傳其為「中研院長呼聲最高人選」，陳建仁則表示，中研院院長的最後人選是由總統賴清德決定，目前外界所傳的人選，多半只是媒體報導，實際上中研院長的遴選應該完全保密，因此他也不清楚最後名單中究竟有哪些人。