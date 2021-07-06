他載女友到旗津找工作　口罩秒拉下巴...一堆事全曝光

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子騎機車載著女友到旗津區找朋友談工作，路邊停車時與女友兩人都將口罩拉到下巴講話，巡邏員警經過立即盤查，赫然發現男子竟是毒品通緝身分，除依法將男子送辦外，也將兩人依違反《傳染病防治法》開單函請衛生局裁處。

▲莊男未將口罩戴好遭警方盤查，沒想到一查竟是通緝犯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲莊男看到警察才將口罩從下巴拉回戴好 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方5日下午5點巡經旗津區海岸路時，發現路旁一對男女坐在機車上，口罩都拉到下巴處正與他人交談，看到員警出現在眼前，才匆忙拉上口罩，盤查身分時赫然發現騎機車的48歲的莊姓男子，竟是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，員警詢問「你是不是沒去法院」，一旁女友趕緊說「疫情關係阿，書記官說之後再連絡，會通知我們。」

莊男表示，前些日子才向轄區派出所報到，不知自己被通緝。但經查，其實他去找警方報到，和被通緝根本是兩起不同案件，據了解，他平時是臨時工，四處接工作，他供稱當天是與女友到旗津找朋友談園藝工作，由於怕戴口罩說話不清楚，才會拉到下巴，莊男通緝身份確認後被立即逮捕，另兩人違反防疫規定則製單告發函請衛生局裁罰。

時間對我們來說完全沒用！

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