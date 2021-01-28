黃芳彥涉洗錢案…如今客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

記者黃巈禾／台北報導

前新光醫院副院長黃芳彥2008年因涉嫌國務機要費洗錢案而逃到美國，歷經12年，驚傳4、5日前陳屍在美國加州自家車庫內，享壽74歲，其胞弟黃重彥28日證實此事，但死因尚未得知。對此，全國公務人員協會前理事長李來希直言，「老天爺終於出手了斷」。

▲前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

李來希28日晚間在臉書表示，這是台灣的通緝犯悠哉悠哉的舒坦情境，錢多又有佳人作伴，羞恥心早已蕩然無存，台灣的司法早就死了，只是天網恢恢，老天爺終於出手了斷，惟扁案自此無解，阿扁就只能等特赦了。

黃芳彥1947年出生，畢業於台大醫學系，曾任台大醫院麻醉科主任，是國內心臟麻醉手術方面的權威，離開台大醫院後在新光醫院擔任醫療副院長，並與前總統陳水扁一家有深厚交情，並加入總統醫療小組，負責對外發言。

黃芳彥與陳水扁的結緣可回溯到1985年，陳水扁妻子吳淑珍出車禍送往台大醫院開刀，當時黃芳彥就是麻醉醫師，且吳淑珍術後復健也由黃芳彥擔任物理治療師的妻子負責，兩對夫妻建立起好交情。

陳水扁競選台南縣長挫敗，黃芳彥一路相陪，而黃芳彥大兒子從美國返台，深夜因氣喘急性發作猝死，一年後罹患乳癌的妻子病逝，黃芳彥深受打擊，陳水扁夫婦給予關心，常邀黃芳彥一起吃飯，幫助他走出喪子喪妻之痛。

陳水扁於2008年卸任總統不久後，媒體問黃芳彥是否會照顧陳水扁一家，當時黃芳彥說道「永遠啦，永遠，不管他們發生什麼事」。兩個家庭深厚的情感可見一般。

黃芳彥2002年捲入SOGO經營權爭議、扁家海外洗錢、國務機要費洗錢案等多項弊案，他於2008年11月逃往美國，特偵組2009年3月18日正式發佈25年的通緝，時效至2034年1月23日，另外，外交部也註銷其台灣護照。

黃芳彥2011年被拍到在五星級飯店和紅粉知己喝下午茶，看起來相當愜意。對於黃芳彥在美生活，弟弟黃重彥日前受訪透露，哥哥在美國其實都有人陪伴，經常約紅粉知己一起打高爾夫球，台灣也會有人會飛到美國，直到去年（疫情因素）才開始沒有飛。