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涉案潛逃12年！黃芳彥在美有紅粉知己　傳小兒子與他反目還賣房

政治中心／台北報導

前新光醫院副院長黃芳彥2008年因涉國務機要費洗錢案，潛逃美國後再也未回台，豈料28日竟驚傳在加州陳屍於車內。對此，黃芳彥的胞弟黃重彥證實哥哥死訊，只是死因仍未知。另外，據悉黃芳彥在美生活經常約「紅粉知己」一起去打高爾夫球，但其實他的美國朋友擔心受牽連而不理黃，甚至連小兒子也跟他反目。

▲黃芳彥在美生活常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

▲黃芳彥在美生活常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）

74歲黃芳彥與前總統陳水扁家庭交情深厚，兩人結緣可回溯到1985年。當時陳水扁妻子吳淑珍車禍送往台大醫院開刀，黃芳彥就是麻醉醫師，且吳淑珍術後復健也由黃芳彥擔任物理治療師的妻子負責，兩家庭於是建立起患難之情。

在陳水扁參選台南縣長失敗後，黃芳彥關心、鼓勵陳水扁；而黃芳彥大兒子與妻子病逝後，扁家也送上溫暖協助。2008年，黃芳彥受訪時更坦言會永遠照顧扁家，深厚交情可見一般。

黃芳彥過去長期贊助陳水扁競選經費，而陳水扁2000年競選總統時，更讓無財經背景的黃芳彥擔任競選總部財委會主委，可見陳水扁對其的重視與信任。在陳水扁當選總統後，黃芳彥有機會擔任總統醫療團的召集人，更於SARS期間接任國軍松山醫院總指揮的工作。

2008年陳水扁卸任後不久，黃芳彥因涉嫌幫吳淑珍洗錢2.8億元，以及保管市值約1億元的珠寶，特偵組認為涉嫌違反《洗錢防制法》等罪，成為扁案首位被通緝的被告；不過黃芳彥2008年底潛逃美國，特偵組2度傳訊返台說明，但他始終未到案。到了2009年3月18日，特偵組正式對黃芳彥發佈25年通緝令，時效至2034年1月23日。另外，外交部也註銷其台灣護照。

特偵組結束後，案件移交台北地檢署。北檢將透過司法互助了解黃芳彥是否死亡，若消息屬實，將予以不起訴處分。

對於黃芳彥在美生活，黃重彥透露，哥哥在美國其實都有人陪伴，經常約「紅粉知己」一起去打高爾夫球，台灣也會有人會飛到美國，直到去年（疫情因素）才開始沒有飛。

他說，哥哥雖然年紀大了，但身體保養得很好，晚上會小酌兩杯，平常會吃安眠藥入睡，吃有十幾年了，可能是因為酒精與藥一起服用，不耐藥性才會發生意外。

黃芳彥的小兒子則表示，黃芳彥平常是自己一人獨居，因為突然失蹤三四天，親友找不到人報警、也到各大醫院通報，後來才發現是陳屍在自家後院停車場，人就躺在駕駛座上，詳細死亡原因仍待釐清。

此外，根據《時報週刊》先前報導，黃芳彥的美國朋友擔心受牽連而不理黃，連小兒子也跟他反目，甚至偷偷賣掉黃芳彥在紐澤西州買給他的房子，一走了之。

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