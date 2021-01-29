助扁代價大！妻兒過世　黃芳彥獨居加州…離奇陳屍車內亡

▲前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活照曝光。（圖／黃重彥提供，下同）



中央社

因涉及國務機要費洗錢案逃亡美國未歸的前新光醫院副院長黃芳彥，日前在美國身亡，扁家人高雄市議員陳致中對此表達震驚與遺憾，而黃芳彥生前私交甚篤相關人士聽聞死訊，除反應低調也期盼外界給家屬平靜空間。

黃芳彥出生南投縣草屯鎮望族，黃芳彥的父親黃維騰曾赴日本留學，擔任過台中客運和台中七信總經理；母親張愛信是前台中市長張啟仲的妹妹，而黃芳彥家裡5個兄弟均為醫師。

黃芳彥與前總統陳水扁一家人結緣甚早。1985年扁嫂吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，由黃芳彥擔任麻醉醫師，後來吳淑珍術後的復健工作則由黃芳彥擔任台大醫院物理治療師的妻子負責，兩對夫婦建立起好交情。

多年後，黃芳彥遭逢劇變。先是大兒子從美國返台時，深夜因氣喘急性發作猝死，一年後罹患乳癌的太太撒手人間，黃深受打擊；陳水扁、吳淑珍夫婦伸出援手，常邀黃芳彥一起吃飯、聚會，幫助他走出陰霾，患難見真情成為莫逆之交。

2000年陳水扁參選總統時，不具財經背景的黃芳彥擔任競選總部財委會主委，陳水扁當選總統後，安排黃芳彥出任總統醫療團召集人，陳水扁的女兒更傳出認黃芳彥做乾爹，顯見兩家交情深厚。

SARS事件時，黃芳彥接任專責醫院、國軍松山醫院總指揮工作，可見陳水扁對黃芳彥的信任與倚重。

陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組2008年間認定違反洗錢防制法第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

2008年3月黃芳彥搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，最終發布通緝，時效至民國123年1月22日。

政壇下午傳出黃芳彥死訊，死因一說舉槍自盡、一說服藥與喝酒過量；黃芳彥的胞弟黃重彥晚間證實，已獲告知黃芳彥陳屍車上，懷疑哥哥可能是服用安眠藥及喝酒所致。

扁家人對於黃芳彥的死訊反應相當平靜，陳致中晚間表示，黃芳彥赴美國後，雙方久未聯絡，聽到消息後感到震驚、遺憾。

一度傳出2012年赴美演講曾與黃芳彥見面的前台灣北社社長陳昭姿晚間也未接電話，另黃芳彥生前私交甚篤相關人士對此死訊反應低調，不希望給外界多做文章的空間。