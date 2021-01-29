　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助扁代價大！妻兒過世　黃芳彥獨居加州…離奇陳屍車內亡

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

▲前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活照曝光。（圖／黃重彥提供，下同）

中央社

因涉及國務機要費洗錢案逃亡美國未歸的前新光醫院副院長黃芳彥，日前在美國身亡，扁家人高雄市議員陳致中對此表達震驚與遺憾，而黃芳彥生前私交甚篤相關人士聽聞死訊，除反應低調也期盼外界給家屬平靜空間。

黃芳彥出生南投縣草屯鎮望族，黃芳彥的父親黃維騰曾赴日本留學，擔任過台中客運和台中七信總經理；母親張愛信是前台中市長張啟仲的妹妹，而黃芳彥家裡5個兄弟均為醫師。

黃芳彥與前總統陳水扁一家人結緣甚早。1985年扁嫂吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，由黃芳彥擔任麻醉醫師，後來吳淑珍術後的復健工作則由黃芳彥擔任台大醫院物理治療師的妻子負責，兩對夫婦建立起好交情。

多年後，黃芳彥遭逢劇變。先是大兒子從美國返台時，深夜因氣喘急性發作猝死，一年後罹患乳癌的太太撒手人間，黃深受打擊；陳水扁、吳淑珍夫婦伸出援手，常邀黃芳彥一起吃飯、聚會，幫助他走出陰霾，患難見真情成為莫逆之交。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

2000年陳水扁參選總統時，不具財經背景的黃芳彥擔任競選總部財委會主委，陳水扁當選總統後，安排黃芳彥出任總統醫療團召集人，陳水扁的女兒更傳出認黃芳彥做乾爹，顯見兩家交情深厚。

SARS事件時，黃芳彥接任專責醫院、國軍松山醫院總指揮工作，可見陳水扁對黃芳彥的信任與倚重。

陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助前第一夫人吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組2008年間認定違反洗錢防制法第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。

2008年3月黃芳彥搭機赴美，特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明，並多次透過他人代為聯繫，但黃芳彥並未到案，最終發布通緝，時效至民國123年1月22日。

政壇下午傳出黃芳彥死訊，死因一說舉槍自盡、一說服藥與喝酒過量；黃芳彥的胞弟黃重彥晚間證實，已獲告知黃芳彥陳屍車上，懷疑哥哥可能是服用安眠藥及喝酒所致。

扁家人對於黃芳彥的死訊反應相當平靜，陳致中晚間表示，黃芳彥赴美國後，雙方久未聯絡，聽到消息後感到震驚、遺憾。

一度傳出2012年赴美演講曾與黃芳彥見面的前台灣北社社長陳昭姿晚間也未接電話，另黃芳彥生前私交甚篤相關人士對此死訊反應低調，不希望給外界多做文章的空間。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

ET快訊
快訊／黃芳彥在美身亡！　陳水扁回應了：英雄
快訊／美股強力回彈！道指開盤大漲370點　台積電ADR漲2.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

助扁代價大！妻兒過世　黃芳彥獨居加州…離奇陳屍車內亡

快訊／黃芳彥在美身亡！　陳水扁PO長文回應了：無名英雄

「連計程車都不願路過」　陳時中憶SARS：大家嚇得要命，只想自保

黃芳彥涉洗錢案…如今客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

「天天在想普篩」　陳時中認了部桃首波900人採檢：沒發現任何病例

涉案潛逃12年！黃芳彥在美有紅粉知己　傳小兒子與他反目還賣房

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

黃秋生初嚐台南口味「泰國的更甜」　KID「Y看成E」被嗆：你還讀大學ＸＤ

助扁代價大！妻兒過世　黃芳彥獨居加州…離奇陳屍車內亡

快訊／黃芳彥在美身亡！　陳水扁PO長文回應了：無名英雄

「連計程車都不願路過」　陳時中憶SARS：大家嚇得要命，只想自保

黃芳彥涉洗錢案…如今客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

影／黃捷罷免案難過關？　梁文傑分析2大原因

「天天在想普篩」　陳時中認了部桃首波900人採檢：沒發現任何病例

涉案潛逃12年！黃芳彥在美有紅粉知己　傳小兒子與他反目還賣房

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

助扁代價大！妻兒過世　黃芳彥獨居加州…離奇陳屍車內亡

擔心疫情！護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

「二老寶孝子」網購名牌包狂殺1萬！賣家反攻讓他閉嘴　神回對話曝

如果我有一座新冰箱之《從零開始的異世界生活》同人二創神作！

李沃牆／疫情衝擊產業兩樣情　勞工年終幾家歡樂幾家愁

《驅魔麵館》秋女士「廉惠蘭」最強綠葉！鬼怪、機智、雙甲、山茶花都有她

COVID-19怕茶？多喝茶降低新冠肺炎感染？醫生與研究都沒那麼說

台股破萬五　借貸買股賺一波？別衝動！報酬還不夠你付信用卡利息

陳唯泰／台股急殺破月線　「這3族群」不建議抱股過年

譚德塞請求中國支持！世衛專家結束14天隔離　將展開疫源調查

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

政治熱門新聞

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

快訊／黃芳彥美國車內亡　扁家20字回應了

5000人轉折內幕！陳時中：我下的命令

黃芳彥客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

陳時中憶SARS：連計程車都不願路過

黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」　原因有3個

「罷捷」難過關？梁文傑分析2大原因

助扁代價大　黃芳彥離奇身亡

女碩士生綁罷韓黃絲帶　韓粉騷擾：害我沒工作

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

快訊／今年頭一遭！共軍今晚再派2架次殲10機擾台

更多熱門

相關新聞

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

涉及前總統陳水扁國務機要費案、前新光醫院副院長黃芳彥在美身亡，陳水扁晚間在臉書PO文悼念，稱讚他是「抗煞無名英雄」。

黃芳彥客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

黃芳彥客死異鄉　李來希：老天爺終於出手了斷

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

黃芳彥涉案潛逃12年　傳小兒子與他反目還賣房

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥亡！弟哽咽：他不可能自殺

快訊／黃芳彥亡！弟哽咽：他不可能自殺

關鍵字：

黃芳彥陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／黃芳彥在美身亡！陳水扁回應了

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

女友討過年紅包給娘家　1張台G電

趙駿亞被前女友控傷害「抓起來摔斷肩膀」

即／美股回彈　台積電ADR漲2.5％

天天想普篩！陳時中認：部桃首波沒驗出

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

燒柴給20人洗澡！媳婦「生火3小時」還被婆婆嫌

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面