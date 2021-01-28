快訊／黃芳彥在美身亡！　陳水扁PO長文回應了：無名英雄

▲74歲黃芳彥驚傳在美身亡。（圖／黃重彥提供，下同）



記者董美琪／綜合報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案、前新光醫院副院長黃芳彥在美身亡，陳水扁晚間在臉書PO文悼念，稱讚他是「抗煞無名英雄」。

涉嫌替扁家洗錢的黃芳彥，2008年遭通緝逃往美國後，據了解，黃芳彥4、5天前陳屍於美國加州的車內，在台中市擔任開業醫師的弟弟黃重彥受訪，證實黃芳彥確實已身亡。

陳水扁PO文全文如下：



［抗煞無名英雄黃芳彥醫師］

1月16日黃芳彥醫師還打電話對家母過世的哀悼與慰問之意，不過12天就聽到黃醫師的死訊，簡直沒辦法相信這是真的。

好友芳彥兄的死，不禁讓我想起2003年抗煞期間，當台北市和平醫院在4月24日封院後，黃醫師跑到玉山官邸跟我報告封院是不對的，建請總統站出來召開國安高層會議才能有效解決。

由於我沒有這一方面的專業和經驗，我要黃醫師私下跟行政部門及北部醫學中心的大院長溝通協調，必要時總統再出面處理。

根據當時的三軍總醫院院長陳宏一回憶：

4月25日，行政院應變會議召開前，黃醫師邀請國防部副部長林中斌和三總陳宏一院長了解，三總成立專責醫院的可能性。經協調後改由國軍807總醫院成立專責醫院。

4月26日，三總陳院長正式在國軍807總醫院成立專責醫院準備收治隔離和平醫院轉出之確診病患，一人一床。同時協調北部除台大以外的其他醫學中心，各出1個醫師6個護理人員，主治醫師及排班由三總負責。黃醫師在協調溝通有了共識結論後，防疫如作戰，特別到官邸報告並籲請總統連夜召開國安高層會議。

4月26日，當天晚上10點多，阿扁在總統府召開國安高層會議，經過冗長的討論後形成共識，約在隔日凌晨二時，由總統裁示抗煞36小時大作戰，要把被封院的和平醫院重大確診病患，轉送國軍807總醫院收治隔離。

4月27日，第一批和平醫院的10多位重大確診病患完成轉送。

當36小時抗煞大作戰完成後，為了安撫心有疑慮的醫護人員，黃芳彥醫師自告奮勇地說，他要以生命住進國軍807總醫院的專責醫院，全天候陪同醫護人員，同生共死，直到疫情解除。黃醫師同時寫好遺囑，交待後事。

2003年有很多出名的抗煞英雄，黃芳彥醫師絕對是非常重要的功成不居「無名」英雄！