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「改朝換代後生活安穩…」黃芳彥陳屍車內亡　醫師弟吐實推測死因

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

▲黃芳彥在美生活豐富，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供，下同）

記者董美琪／綜合報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案、2008年遭通緝逃往美國的前新光醫院副院長黃芳彥在美離奇身亡，身旁傳留下槍枝或是酒與安眠藥，不過目前無法獲得證實。據了解，74歲的黃芳彥4、5天前陳屍於美國加州住家車內，在台中市擔任開業醫師的弟弟黃重彥證實死訊，並透露哥哥生前在美國仍然關心台灣，改朝換代後生活比較平穩，比較不怕何時被抓。

黃芳彥涉嫌替扁家洗錢，2008年11月起滯美不歸，從此在美國南加州生活，被傳出生活豪奢，甚至曾被媒體拍到躲在加州爾灣豪宅，屋內很少開燈，還在室內戴著墨鏡講手機，似乎想要保持低調。

黃重彥透露每年還會過去美國2、3次看他，哥哥已獨居約1年了，並表示剩下唯一的兒子住在佛羅里達州，妻子與另一位兒子多年前已過世。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

黃重彥吐實，其實哥哥因為這幾年改朝換代，生活比較平穩，不用怕何時被人抓，但還是很關心台灣狀況，最近還一邊罵楊志良，一邊批藍軍，「他對死亡看很淡啦，不會說留下遺憾怨恨」。兄弟倆常聊到「人生70歲以上不是古來稀，就是在回家的路上了……樂天知命、心存善念。」還透露哥哥在台、美兩邊有多位紅粉知己。

黃重彥認為，黃芳彥現在是獨居老人，且近年疫情因素，不知是不是有影響心情，起初是因為失聯3、4天讓家人開始擔心， 深怕他跌到山谷或發生車禍，除了報警也到各大醫院通報，一直找不到人，最後警方在黃芳彥自家停車場的車內，發現他陳屍駕駛座上，黃重彥表示「怎麼死的並不知道」。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

弟弟黃重彥強調，哥哥的一生很傳奇，普通醫生很難出頭天，家族也感到很風光，且他對台灣麻醉分工具有貢獻，算是麻醉科界大老，建立很多相關體制，最重要是當年把SARS處理好，真的有去松德醫院接觸病人，「SARS是他人生畫下最完美的句點」。

黃重彥認為，哥哥在美國生活豐富，不太可能會想不開，認為哥哥的死應該是意外，「如果是舉槍自殺，他兒子反應不可能只有這樣」、「可能因為年紀大了，以為酒精、安眠藥的效果像年輕一樣，沒有想像發作那麼快，因此坐在車上像睡著一樣。」

▼黃重彥醫師表示，接獲姪子電話告知哥哥黃芳彥過世。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼黃重彥醫師表示 今天早上接獲姪子電話告知哥哥黃芳彥過世。（圖／記者游瓊華攝）

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