生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐溫熱飲一樣是大杯份量。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

冬天就是想喝熱的飲品，而一名網友直呼，買過別間手搖飲的溫熱飲會降為中杯容量，直到最近才發現，50嵐的溫熱飲居然還是大杯容量，讓原PO驚呼「是什麼良心企業？」貼文引發共鳴，全場網友也熱議，「超愛50嵐，都有中杯、而且飲料名稱很好懂」、「烏弄、可不可也是喔」。

一名網友在Threads分享，自己過去買其他手搖飲時，只要點溫的或熱的，杯型常常會被自動降成中杯，直到最近才發現50嵐點溫熱飲，依舊是大杯份量，瞬間對品牌好感度大增，並大讚「是什麼良心企業？」

文章曝光後，引發大票網友熱議，「這才是應該的吧，那些溫熱飲變小杯、中杯的店真的是該關一關」、「溫/熱飲變中杯的一律不喝」、「有些熱的是不是會加價，然後還變中杯的，超傻眼」、「真的！想喝熱的無條件就沒有別的選擇，直接買50嵐了」、「超愛50嵐，都有中杯、而且飲料名稱很好懂」、「珍奶萬年好喝」。

溫熱飲也是大杯！手搖飲名單曝光

也有不少網友熱心補充，分享其他溫熱飲同樣不縮水的品牌名單，「推一間花好月圓，熱飲升級大杯也是不加價喔」、「鶴茶樓也是」、「水巷茶弄也是大杯（只有一種size）」、「Comebuy也是呦」、「珍珠丹熱的也是大杯」、「烏弄、可不可也是喔」、「清心也是照常大杯」、「十二韻、迷客夏也是」。

01/26

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本知名插畫家西村優志（Nishimura Yuji）筆下的人氣角色「GOKIGEN PANDA（開心熊貓）」再度來台，於台隆手創館於台中 LaLaport 門市推出第二波台灣限定快閃店，本次最大亮點在於深度結合「台灣在地」文化，將許多人熟悉的台式元素如復古茄芷袋、手搖飲文化與夜市小吃融入插畫設計中，推出一系列強調日常生活實用性的周邊商品，讓來自日本的「studio UG」小夥伴們也能有台味。

50嵐溫熱飲手搖飲大杯中杯容量

