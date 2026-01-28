　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

▲矯正署啟動春節守護專案 署長首站赴基隆視導戒護。（圖／法務部矯正署提供）

▲矯正署啟動春節守護專案首站基隆，署長林憲銘勉勵同仁。（圖／法務部矯正署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年農曆春節假期長達9天，矯正機關守護國人安全的任務依然不間斷。鑑於全國51所矯正機關須全年無休、24小時嚴密戒護超過6萬名收容人，為確保春節期間機關安全與囚情穩定，法務部督責矯正署，於春節前指派高階主管分赴各地監所視導，要求各機關從三大面向全面強化矯正業務。

矯正署指出，第一、應提升危機意識，確實掌握戒護風險與收容人動態，提前防範各類事故發生；第二、妥善編排勤務，落實重點業務檢查與覆核機制，並保留適當機動人力，以即時因應突發狀況；第三、加強資源整備，確保安全設施及基礎設備正常運作，同時維持收容人伙食供應、教化安排與醫療處遇量能充足無虞。

▲矯正署啟動春節守護專案 署長首站赴基隆視導戒護。（圖／法務部矯正署提供）

▲署長林憲銘提示重點業務。

矯正署長林憲銘昨（27）日下午率先前往基隆監獄及基隆看守所視導，並召集黃正勇典獄長、溫瑞祥所長及各科室主管進行交流座談。會中針對春節戒護重點與業務執行進行意見交換，氣氛熱絡。隨後，林署長實地巡視兩所機關戒護區，關心勤務運作情形，並慰勉堅守第一線執勤的同仁辛勞付出。

林憲銘署長也前往勤務指揮中心，致贈值勤人員象徵「平安」寓意的水果禮盒，表達對同仁的關懷與感謝。他表示，矯正人員肩負國家刑罰執行的重要任務，同時也是協助收容人教化復歸、維護社會安全的關鍵力量，是社會最溫暖且堅實的一道防線。最後特別感謝春節期間犧牲與家人團聚時光、堅守崗位的矯正同仁，肯定大家對機關安全與囚情穩定的付出，並期勉全體同仁攜手同心，「守護公平正義，落實矯正復歸」，同時祝福大家新春愉快、駿馬迎新春、平安福滿門。

▲矯正署啟動春節守護專案 署長首站赴基隆視導戒護。（圖／法務部矯正署提供）

▲署長林憲銘（左）致贈水果禮盒。

【更多新聞】

►彭佳嶼觀光船遊客心臟驟停　空勤基隆外海極限吊掛

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」
國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元
網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試：下面恐
「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡
台北男詐保...滴「神奇藥水」失明後悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

台東武陵外役監雅韻迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

雞肉成國人主要肉類來源　黃偉哲：台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

假交友真詐騙　鹿野分駐所迅速應變助民眾止血

打卡炮仗花與自行車道　嘉義春節旅遊攻略

把握機會！嘉義市2026年毛孩健康雙重補助開跑

春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

台東武陵外役監雅韻迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

雞肉成國人主要肉類來源　黃偉哲：台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

假交友真詐騙　鹿野分駐所迅速應變助民眾止血

打卡炮仗花與自行車道　嘉義春節旅遊攻略

把握機會！嘉義市2026年毛孩健康雙重補助開跑

春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

彰化2天2死車禍悲劇！警連3天大執法　139縣道狂掃36件超速

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

香氛蠟燭也能玩疊香！搭配基準、使用技巧全解析　打造獨一無二的居家質感

國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元

賈永婕26年前拍戲片段被挖　本人看完崩潰：像一根大木頭

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

台中男住青年旅館　深夜驚醒「生殖器多一隻手」！變態室友下場曝

別亂減肥！1族群微胖更長壽　營養師：BMI＜22「一場感冒就倒下」

兩大男神合體！保羅麥斯卡、喬許歐康納「噴水調情」　情慾流動一觸即發

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

地方熱門新聞

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

花蓮縣府列10重點質疑：中央廢弛職務卸責地方？

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

日系二手百貨凌晨遭破門行竊南警迅速破案逮竊嫌起獲毒品

彰基與興大帶領醫學生深入南投信義鄉回應在地健康照護需求

海巡四草漁港安檢所新建啟用強化第一線戰力

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

竹山秀傳醫院嶄新大廳落成

桃園市第六屆青諮會　優點子提案成果發表

更多熱門

相關新聞

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

為迎接農曆春節到來，法務部矯正署武陵外役監獄於今（28日）舉辦「關山樂鳴﹒韻采迎春」音樂活動，特別邀請關山在地、長期深耕國樂文化的鄉音國樂團蒞監演出，以悠揚絲竹之音為在監收容人提前注入年節暖意，傳遞祝福與關懷。

嘉義年菜送暖14年　翁章梁帶隊送1500份年菜紅包

嘉義年菜送暖14年　翁章梁帶隊送1500份年菜紅包

台中百貨業者啟動新春檔期　搶攻年節買氣

台中百貨業者啟動新春檔期　搶攻年節買氣

春節關懷不打烊　免費安心專線抒發心情好過年

春節關懷不打烊　免費安心專線抒發心情好過年

北監、唐氏症基金會舉辦身心障礙關懷活動　全台首度進矯正機關演出

北監、唐氏症基金會舉辦身心障礙關懷活動　全台首度進矯正機關演出

關鍵字：

春節矯正署安全戒護林憲銘基隆監獄

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面