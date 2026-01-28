春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

▲矯正署啟動春節守護專案首站基隆，署長林憲銘勉勵同仁。（圖／法務部矯正署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年農曆春節假期長達9天，矯正機關守護國人安全的任務依然不間斷。鑑於全國51所矯正機關須全年無休、24小時嚴密戒護超過6萬名收容人，為確保春節期間機關安全與囚情穩定，法務部督責矯正署，於春節前指派高階主管分赴各地監所視導，要求各機關從三大面向全面強化矯正業務。

矯正署指出，第一、應提升危機意識，確實掌握戒護風險與收容人動態，提前防範各類事故發生；第二、妥善編排勤務，落實重點業務檢查與覆核機制，並保留適當機動人力，以即時因應突發狀況；第三、加強資源整備，確保安全設施及基礎設備正常運作，同時維持收容人伙食供應、教化安排與醫療處遇量能充足無虞。

▲署長林憲銘提示重點業務。

矯正署長林憲銘昨（27）日下午率先前往基隆監獄及基隆看守所視導，並召集黃正勇典獄長、溫瑞祥所長及各科室主管進行交流座談。會中針對春節戒護重點與業務執行進行意見交換，氣氛熱絡。隨後，林署長實地巡視兩所機關戒護區，關心勤務運作情形，並慰勉堅守第一線執勤的同仁辛勞付出。

林憲銘署長也前往勤務指揮中心，致贈值勤人員象徵「平安」寓意的水果禮盒，表達對同仁的關懷與感謝。他表示，矯正人員肩負國家刑罰執行的重要任務，同時也是協助收容人教化復歸、維護社會安全的關鍵力量，是社會最溫暖且堅實的一道防線。最後特別感謝春節期間犧牲與家人團聚時光、堅守崗位的矯正同仁，肯定大家對機關安全與囚情穩定的付出，並期勉全體同仁攜手同心，「守護公平正義，落實矯正復歸」，同時祝福大家新春愉快、駿馬迎新春、平安福滿門。

▲署長林憲銘（左）致贈水果禮盒。