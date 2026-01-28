台中男住青年旅館　深夜驚醒「生殖器多一隻手」！變態室友下場曝

▲台中一名男子入住青年旅館，竟伸手猥褻室友。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子雄哥（化名）先前到某青年旅館投宿，怎料他看見男子阿力（化名）正在熟睡，竟趁機上前動手侵犯，嚇得阿力報警處理。台中地院法官審理後，依照乘機猥褻罪，判雄哥6個月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。

深夜同房起歹念 伸手觸碰隱私部位

根據判決書內容，雄哥2025年3月某天深夜入住位在台中的青年旅館，入住時他看見阿力在同房的F床位熟睡，竟因此心生歹念，在沒有徵得同意的情況下，伸手觸碰阿力的大腿內側、生殖器。

阿力睡到一半時，發現有人在摸自己，嚇得立刻驚醒。眼見動手的雄哥跑出房間，他也立刻追了上去，並且報警處理，全案因此曝光。

法官斥侵害性自主 仍酌情給予緩刑

台中地院法官認為，雄哥為了滿足個人性慾，利用入住青年旅館、與阿力同睡一室的機會，做出乘機猥褻的犯行，嚴重欠缺對他人身體及性自主權的尊重，並造成他人身心傷害，行為非常值得非難。

不過，法官考量雄哥坦承犯行，並與阿力成立調解，也已全數履約、賠償11萬元，可認尚有彌補過錯之心，犯後態度良好。法官衡量雄哥的社會地位、經濟狀況及家庭狀況等條件後，依照乘機猥褻罪，判處6個月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。