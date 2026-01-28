　
生活

好市多上架「麻布購物袋」組合！一票會員驚：比日本買便宜

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲好市多。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）賣場商品種類多元，不少會員購物時都會順手帶上購物袋。近日就有會員驚喜發現，過去多半只在日本販售、在台灣相當少見的「麻布保溫保冷購物袋」悄悄上架，還有人直呼價格「賣得比日本便宜」，消息一曝光立刻吸引大批會員關注。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「日本限定麻布保溫保冷購物袋，COSTCO目擊再次補貨上架，有需要的快去賣場看看。」

商品介紹指出，這款其實是三件組，包含60公升、45公升的保溫保冷購物袋各一個，還有一個20公升的收納式購物袋，至於價格則是699元一組。超多會員秒心動，紛紛求問哪間分店有販售，「請問台中有人看到嗎？」「新竹店有，為了旁邊的迷你包。」

還有人表示，「才剛剛找日本代買買，虧了」、「賣得還比日本便宜，在日本買的路過」、「亮點應該是旁邊那個迷你小包。」不過，也並非所有人都買單，部分會員持不同看法，「去年買了，覺得只是好看 但不好用，刺刺的 Orz。」

另外，家樂福旗下裸焙坊Nakery推出新品，在部分賣場導入全新Pizza專櫃，主打10吋手工現作披薩，鎖定單身族、小家庭客群，份量適中，希望提供消費者除了年菜、熟食外的更多元選擇。

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外洩　女子躺屋內
陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468
快訊／新名單！　4檔股「抓去關」
陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭
2男大生「噴飛水溝、掛鐵網」　鮮血直滴雙亡
中國下令　禁抖音團播主「過度美顏」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉

