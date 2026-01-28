彰化2天2死車禍悲劇！警連3天大執法　139縣道狂掃36件超速

▲彰化警分局連續3天大執法，139縣道開36張超速罰單。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣近日交通不平靜，短短兩天內芬園及彰化市接連發生兩起死亡車禍，造成兩個家庭破碎。有鑑於事故頻傳，彰化警分局自本月26日起，連續三天於多條重點路段實施交通大執法，總計取締92件違規，其中僅在素有「死亡彎道」之稱的139縣道，就開出36張超速罰單，展現強力取締決心。

案發於1月24日彰化市中正路與中民街口，一名阿嬤買完菜徒步穿越斑馬線，遭一輛拖板車撞擊，當場身亡。初步調查，事故可能與大貨車的視線死角有關，詳細肇事原因仍由警方進一步釐清。

▲彰化市中民街與中正路口發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

不料，隔日（25日）悲劇再度上演。139縣道芬園鄉大彰路五段發生嚴重自撞事故。一名20歲的年輕男子騎乘大型紅牌重機，過彎道時突然失控，連人帶車猛烈撞擊後噴飛。救護人員趕抵時，男子已失去生命跡象，雖緊急送醫搶救，最終仍因傷重不治。現場留下機車，景象令家屬悲痛萬分。

面對連續重大交通事故，彰化警分局不敢輕忽，迅速於26日至28日啟動為期三天的交通大執法專案。執法範圍鎖定多個易肇事路段，包括139縣道、彰南路、彰興路、金馬路以及花壇鄉的省道台一線中山路，針對「超速」及「闖紅燈」等重大違規項目加強攔查取締。

▲彰化縣芬園鄉139縣道發生死亡車禍。（圖／ETtoday資料照）

警方今日（28日）傍晚統計，三天專案期間共取締92件交通違規。其中，在事故頻傳的139縣道取締超速多達36件，另攔查大型車違規26件，以及闖紅燈等其他重大違規30件。

警方鄭重呼籲，用路人的一時疏忽或僥倖，可能導致無法挽回的遺憾。無論是大型車駕駛或機車騎士，行經路口務必減速、注意周遭人車動態，並遵守一切交通規則。警方強調，維護交通安全的執法力道不會減弱，將持續透過不定點、不定時的路檢勤務，強力防制事故發生，保障所有市民的用路安全。