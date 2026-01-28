裝瞎騙子獻計詐保　台北男滴「神奇藥水」失明後悔了

▲曾自傷失明詐保被判刑定讞的蔣宗華（左），涉重施故技再被查獲判刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾弄瞎自己左眼詐保被判刑定讞的男子蔣宗華，企圖重施故技但自己不能再瞎1次，涉說服賣車的林彥廷共謀，並提供不明藥水讓林男每天滴雙眼，半年內視力從0.9驟降到0.01以下，企圖詐領4580萬元保險金，僅領到32萬餘元就被揭穿，蔣男出庭不認罪、數度行使緘默權，林男僅坦承投保資料不實，堅稱雙眼生病失明，台北地院依詐欺取財罪判蔣男1年2月徒刑、林男7月徒刑，可上訴。

現年49歲的蔣男自稱仍從事營造工作，本案出庭時，他都扶著1名隨行男子背部狀似藉此導盲，但媒體上前採訪，他卻拔腿跑給記者追、還能精準躲開路人。最後辯論時，審判長訊問為何提供不明藥水、有無索取或使用林男的銀行帳戶，蔣男均保持沉默，被一再追問，才表明「我要行使緘默權」。

▲蔣宗華（左）不認罪，出庭數度行使緘默權。（圖／記者黃哲民攝）

37歲林男僅承認用不實財力證明投保鉅額保險，堅稱雖用蔣男提供的藥水滴眼睛，但雙眼失明是生病造成，不是故意弄瞎。辯護律師主張2度鑑定確認林男眼球角膜與水晶體完好無損，目前無任何化學物質能穿透角膜與水晶體，直接造成林男罹患的「雙眼脈絡膜炎合併黃斑部結痂」症狀。

辯護律師強調林男的失明是自然疾病造成、非外力介入，保險契約定義的「失明」，指視力永久在萬國視力表0.02以下，不是「全盲、完全看不到」，所以檢方對林男涉嫌詐保的指控，均屬虛構。

不過林男表示，目前在餐廳從事洗菜洗米洗碗工作、月入2萬多元，勉強維持生計、設法養活自己，不想再給家人帶來麻煩，工作雖辛苦但很踏實，他非常後悔做本件投機行為，自己眼睛現在這個樣子，還被本案搞得很憂鬱，希望輕判。

▲林彥廷堅稱生病失明，否認與蔣宗華共謀詐保，但後悔做了投機的事。（圖／記者黃哲民攝）

判決指出，身材壯碩的蔣男，於2013年9月自傷左眼造成視力僅剩不到0.01，領取保險理賠共353萬餘元，被保險公司提告查出他製造「路樹刺眼、自撞護欄」騙局，蔣男被依詐欺取財罪判刑1年定讞，但他後來雙眼被認定失明，告贏保險公司須理賠共1310萬元。

2019年間，蔣男涉重施故技，跟賣車業務員林男共謀，先成立空殼公司由林男掛名負責人，偽造高額年收入的財力證明，投保共4550萬元壽險與重大傷病險，2人約定外加林男犯案前就已投保的壽險，若詐保成功，林男拿1000萬元，其餘全歸蔣男。

隔年（2020年）3月間，林男用蔣男提供的不明藥水，每天在雙眼滴1、2次，半年內雙眼視力從0.9驟降到0.01以下，取得失明的診斷證明，同年8月申請失能保險理賠共4580萬元，僅其中1家保險公司受騙理賠32萬餘元，另2家保險業者起疑拒賠，報案調查。

檢警跟監蒐證，發現林男能滑手機、外出購物、到ATM按密碼領錢，約談後查出蔣、林2人犯行，起訴2人涉犯詐欺取財罪嫌，蔣男一度被羈押禁見。

林男坦承蔣男給他「神奇藥水」，但辯稱視力模糊、缺損，跟蔣男給的藥水無關，他繳出空瓶送驗，確認僅是眼科麻醉劑，不會造成失明。蔣男否認提供不明藥水，他沒請林男去投保，林男後來投保的事情跟他無關。

檢方主張林男提供的空瓶，原本裝的未必就是蔣男給的不明藥水，且林男事前雙眼無異常紀錄，誰會用來路不明、成分不明且已開封的眼藥水，滴入自己眼睛，何況林男到案曾供稱蔣男說過「惡魔的交易」計畫，在本案覺得自己像傀儡，足認2人共謀詐保，蔣男就是首謀。