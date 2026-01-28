明晨輻射冷卻「跌破10度」　周六下半天再轉濕冷

▲明天雖東北季風減弱，但清晨有輻射冷卻作用，局部低溫下探10度或以下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)東北季風減弱，氣溫回升，不過清晨有輻射冷卻加持，竹苗、金門局部低溫可能跌破10度。周六下半天將有一道鋒面通過，東北季風增強，濕冷天氣持續至下周二，周日將是降雨最多的一天，周末到下周一高山有機會降雪。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天東北季風減弱，各地氣溫回升，迎風面地區水氣減少，僅北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；北部和東半部高溫約20到23度，中南部24到26度，不過要留意明天清晨低溫受到輻射冷卻影響，西半部、宜蘭低溫約12到16度，花東約16到17度，竹苗、金門可能有10度或以下低溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭傑仁指出，周五溫度跟明天類似或可進一步回升，各地多雲到晴，不過中層水氣雲量增多，東半部、恆春半島有局部短暫雨；低溫部分，各地將回到14到18度，高溫跟明天差不多。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周六下半天有一道鋒面通過，東北季風增強，花東、恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭也有局部或零星短暫雨，天氣將由北而南轉變，南部為多雲；周日到下周二持續受東北季風影響，其中周日、下周一中層水氣同時影響，降雨比較多。

鄭傑仁指出，周日則是降雨最多的一天，北部、宜蘭有短暫雨，降雨範圍較大，中部、花東、恆春局部短暫雨，南部為多雲；下周一為北部、宜花、中部山區有局部短暫雨，台東、恆春零星短暫雨，中部平地、南部為多雲；下周二東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，西半部為多雲到晴。

溫度方面，鄭傑仁說，這波低溫預估中部以北、宜蘭約13到15度，南部、花東16到18度，高溫方面，北部、宜蘭、花蓮17到20度，南部25到26度，這波冷空氣不排除有機會達大陸冷氣團等級，但仍待未來兩天觀察。

此外，周六晚上到下周一中部以北、宜花高山有零星降雪機會。下周三東北季風減弱，溫度回升，各地多雲到晴，台東有零星短暫雨。