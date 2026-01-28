北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

▲第18屆「東森樂齡四健會益智競賽」1～7名得獎者與東森購物商場事業部營運長林晉祥（後排右2）、麻將最大黨裁判駱展龍（後排右1）合影留念。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今日的台北車站東森廣場很不一樣！第18屆「東森樂齡四健會益智競賽」1/28(三)熱鬧舉辦，隨著活動廣受好評，吸引逾百位樂齡好手踴躍參與，現場人潮氣氛熱烈，參賽者專注投入、互相交流，洗牌聲此起彼落，讓平日人來人往的商場空間，多了一份熱血。此次參賽名單中，70歲以上長者比例高達三分之一，顯示銀髮族對於動腦競技的熱情，主辦單位貼心規劃高齡友善服務，安排銀髮長者免排隊入場，並設置9桌「敬老桌」，照顧高齡參賽者的體力需求，確保每位長輩都能在最舒適的環境下自在享受對戰樂趣。

「只打一圈怎麼夠！」過去有不少長輩遠道前來參賽，卻因賽制關係僅進行一局便於預賽止步，大呼不夠過癮，因此本屆賽事最大的亮點，就是更新賽制規則，將原本先初賽再決賽的流程調整為「一條龍」的混合編組賽制，改採「積分排名制」，所有選手通通進入200分鐘、打滿兩圈的對決，再依總積分進行排行，以此提升整體參與感與比賽熱度。只見現場參賽者們眼神專注，有人運籌帷幄，有人見招拆招，這場益智競賽氣氛熱絡到連路過的年輕遊客都忍不住駐足圍觀。

▲▼現場牌桌一字排開，參賽者彼此互切磋牌技，氣氛輕鬆卻不失競賽張力。

▲高齡88歲的參賽者專注出招、活力參戰。

本屆最年長的參賽者高齡88歲，場上展現出老當益壯的精氣神。另一位83歲的東森購物忠實會員廖美麗，則是在女兒的幫忙報名下參加，她笑著分享，平時就會跟街坊鄰居玩牌，來到東森廣場跟陌生人交流、邊聊天邊打牌，雖然不認識，但打得很開心，感覺特別有趣；廖美麗的女兒表示，這種益智活動能夠動動腦，很適合長輩參與，只要有機會報名，家人就會撥空陪同，賽後還能帶著媽媽在商場逛街、吃大餐，享受難得的親子時光。

▲參賽者廖美麗認為參與東森活動最有趣的是能跟陌生人交流。

隨著賽程進入尾聲，最後總計各桌結果，由手氣旺到不行的黃寶玉以超過2萬分的驚人積分強勢奪冠，「今天一直連七、自摸，跟其他人打到連莊時真的很緊張」，對於未來東森計畫在林口總部舉辦賽事，她也充滿期待地說：「有機會一定要去挑戰」。獲得亞軍的黃清浩則是在女兒支持下參賽，平時雖然沒特別練習，但抱著「好玩、不計較」的心態與新朋友交流，沒想到一路順到拿下第二名，他開心地說要推薦更多朋友來參加。

談及活動舉辦初衷，東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，東森購物長期深耕會員服務、陪伴消費者，三年前進一步拓展線下據點經營東森廣場商場，定位不僅是消費場域，更希望成為促進人際互動與生活參與的平台，透過舉辦全家三代同堂的活動，讓不同年齡層都能共同參與。尤其台灣步入高齡化社會，若長者缺乏適度活動與社交互動，較容易衍生健康風險，「東森樂齡四健會益智競賽」即以熟悉的益智休閒形式，鼓勵50歲以上樂齡族群走出家門，特別是長輩，來到商場動動手、動動腦，不僅能排解悶煩感，還能與更多人交流互動，活得更健康、更長壽。

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，「東森樂齡四健會益智競賽」未來將於台北車站東森廣場與林口總部兩地輪流舉辦。

為了持續推動這份樂活精神，林晉祥提到，未來活動將以區域型賽事規劃，並視報名情況，於台北車站東森廣場與林口總部兩地輪流舉辦，參賽者可依自身交通便利性選擇報名場地，台北車站東森廣場維持每月舉辦兩場，林口總部也預計於今年展開小規模試辦，待展演場地條件成熟後，後年年底有望舉辦規模破百桌的全國性大賽。由於目前每場比賽報名皆呈秒殺狀態，建議有意報名參加的民眾加入東森會員並追蹤「東森廣場」LINE官方帳號，除可累積點數與享有優惠外，也能即時接收活動相關資訊通知，以利掌握報名時機。

除了比牌技，冠軍直接抱走3,000元商場券，第二、三名分別獲得2,000元與1,000元商場券，前七名的民間高手也通通有加碼獎項，最窩心的是，東森購物秉持「只要你來玩，就不讓你空手回家」的精神，大方祭出人人有獎，只要報名成功並完賽，即可拿到100元商場購物金，讓長輩們心花怒放，比賽結束後直接開逛、吃好料，順便帶點伴手禮回家，讓比賽不只是緊繃的競技，更是一場充滿驚喜的樂齡嘉年華。

▲▼親友們陪同長輩參加活動之餘，也趁著空檔逛東森購物商店、體驗律動椅放鬆身心。