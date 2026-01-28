高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，當許多人正為面對親戚或返鄉車潮感到頭痛時，有錢人的過年計畫，可能完全顛覆一般人的認知。一名網友發文分享，近日高中聚會，財力雄厚的好友們不僅在春假期間飛往歐洲度假，更盛行進行各類醫美保養，讓她不禁感嘆，貧富差距帶來的眼界隔閡。

飛瑞士滑雪避親戚 高級醫美竟成過年「基本操作」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Dcard以「有錢人的過年跟我想得也差太多」為題發文，透露自己家境普通，但雙親有一方是外國人，所以是在國際學校念高中，因此也認識了許多原本自己階級碰不到的人。

她接著表示，近日與老同學聚會，原以為大家會聊如何以加班為藉口躲避親戚；沒想到，朋友A淡定表示，隔天就要飛往瑞士滑雪，直到初五才回台。不僅如此，在拜年前進行「鳳凰電波」、「菲斯波」等高級醫美，竟只是基本操作，甚至有人安排了昂貴的「血液淨化」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

預防醫學成富豪標配？ 網嘆：有錢人跟我們不一樣

「我根本沒聽懂血液淨化是什麼意思！」原PO坦言，直到回家上網搜尋，才知道這是許多富豪與知名人物熱衷的預防醫學保養。

該療程是透過儀器，過濾掉血液中多餘的血脂與發炎物質，達到保養身體的目的。對於從未聽聞此類療程的原PO來說，這番對話不僅刷新了她的價值觀，更讓她深刻感受到有錢人與普通人之間，對於「生活品質」與「身體保養」的巨大落差。

對此，網友們也直呼，「血液淨化很多名人在做」、「有錢人的日常就是跟我們不一樣，幹嘛這麼在意」。

►宀部怎麼唸？家長習慣講「寶蓋頭」怕小孩不懂 正確讀音曝光

►大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」 亂丟罰6000

►剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！ 律師揭關鍵嘆：極限了