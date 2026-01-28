　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

▲▼年夜飯,團圓飯,吃飯,好料。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，當許多人正為面對親戚或返鄉車潮感到頭痛時，有錢人的過年計畫，可能完全顛覆一般人的認知。一名網友發文分享，近日高中聚會，財力雄厚的好友們不僅在春假期間飛往歐洲度假，更盛行進行各類醫美保養，讓她不禁感嘆，貧富差距帶來的眼界隔閡。

飛瑞士滑雪避親戚　高級醫美竟成過年「基本操作」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Dcard以「有錢人的過年跟我想得也差太多」為題發文，透露自己家境普通，但雙親有一方是外國人，所以是在國際學校念高中，因此也認識了許多原本自己階級碰不到的人。

她接著表示，近日與老同學聚會，原以為大家會聊如何以加班為藉口躲避親戚；沒想到，朋友A淡定表示，隔天就要飛往瑞士滑雪，直到初五才回台。不僅如此，在拜年前進行「鳳凰電波」、「菲斯波」等高級醫美，竟只是基本操作，甚至有人安排了昂貴的「血液淨化」。

▲▼滑雪,下雪,極地,冬天,羽絨衣,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

預防醫學成富豪標配？　網嘆：有錢人跟我們不一樣

「我根本沒聽懂血液淨化是什麼意思！」原PO坦言，直到回家上網搜尋，才知道這是許多富豪與知名人物熱衷的預防醫學保養。

該療程是透過儀器，過濾掉血液中多餘的血脂與發炎物質，達到保養身體的目的。對於從未聽聞此類療程的原PO來說，這番對話不僅刷新了她的價值觀，更讓她深刻感受到有錢人與普通人之間，對於「生活品質」與「身體保養」的巨大落差。

對此，網友們也直呼，「血液淨化很多名人在做」、「有錢人的日常就是跟我們不一樣，幹嘛這麼在意」。

►宀部怎麼唸？家長習慣講「寶蓋頭」怕小孩不懂　正確讀音曝光
►大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000
►剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！　律師揭關鍵嘆：極限了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」
快訊／日本晚間發生地震！
快訊／高醫曝陳菊最新狀況
快訊／太子集團2.0！　檢調拘捕12人
「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了
李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

快訊／請辭監察院長獲准！高醫曝陳菊最新狀況：感謝各界溫暖關心

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

明晨輻射冷卻「跌破10度」　周六下半天再轉濕冷

好市多上架「麻布購物袋」組合！一票會員驚：比日本買便宜

外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉：尚難判定原因

台中3帥警穿內褲同志會館釣魚！作家嗆：七期那麼多大尾怎不去臥底

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

快訊／請辭監察院長獲准！高醫曝陳菊最新狀況：感謝各界溫暖關心

高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

明晨輻射冷卻「跌破10度」　周六下半天再轉濕冷

好市多上架「麻布購物袋」組合！一票會員驚：比日本買便宜

外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉：尚難判定原因

台中3帥警穿內褲同志會館釣魚！作家嗆：七期那麼多大尾怎不去臥底

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

富邦勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士強勢奪勝晉級本屆東超6強

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

2026開春最強聯名清單　FILA攜手故宮、PUMA找頑童加持嘻哈精神上腳

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

《超級名模生死鬥》紀錄片揭開黑幕　泰拉受訪認「我知道我太過分」

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

9人合體再進化！　女團HUR+宣布要開專場演唱會了

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

生活熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

訂日本飯店　他一爬評論「台式暗語」秒退了

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回1句「殺很深」

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　網爆共鳴：太丟臉

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

更多熱門

相關新聞

五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：衝到廁所

五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：衝到廁所

許多人會趁著年節前斷捨離，而一名網友直言，衣櫃裡的新衣服、好鞋子總想留到特別日子才穿，結果一等再等，不是過時就是穿不下，乾脆勸大家「能穿就立刻穿」。貼文引發共鳴，不少人指出球鞋放太久鞋底會崩解，還有飯店員工分享，看過太多賓客穿著新鞋，結果鞋底崩裂一路跑到廁所清理。

自然系醫美成趨勢　若瑟醫院推針灸美容新選擇

自然系醫美成趨勢　若瑟醫院推針灸美容新選擇

復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

關鍵字：

過年有錢人醫美血液淨化瑞士

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面