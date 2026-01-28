涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

　
    • 　
>
涉空拍機毒殺同業動物！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

▲王男農場遭改名「投毒休閒農場」。（圖／翻攝自Google Map）

▲王男農場遭改名「投毒休閒農場」。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣三星鄉空拍機投毒案持續延燒，涉嫌以空拍機投放毒餌毒殺動物的王姓男子遭檢方起訴並求處重刑，事件引發社會譁然。如今網路輿論再度升溫，有網友發現，王男經營的「王老先生休閒農場」在 Google Map 上已被改名為「王老先生投毒休閒農場」，引發熱議。

Google Map遭惡搞　農場名稱被加註「投毒」

有民眾近日搜尋該農場時赫然發現，原本顯示為「王老先生休閒農場」的地標名稱，已被更改為「王老先生投毒休閒農場」，疑似與王男涉及的投毒案件有關。消息曝光後，有不少網友也在該地標留言「法院認證」、「刷起來」、「動物是無辜的，傷害動物的都下地獄」。

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

疑不滿前員工跳槽　空拍機投毒害死多隻動物

回顧案情，檢方指出，王男疑因不滿前員工跳槽至其他休閒農場成為競爭對手，於2023年5、6月間指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液後，混入砂子曝曬乾燥製成毒餌，並於6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛越對方農場上空投毒。

檢方認定，毒餌遭侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食後，導致多隻動物中毒身亡，手法惡劣，且王男至今未與被害方和解，也未展現悔意，因此依法起訴並建請法院從重量刑。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張美阿嬤農場（月森甯手作工坊））

▲張美阿嬤農場回應網友。（圖／翻攝自Facebook／張美阿嬤農場（月森甯手作工坊））

「張美阿嬤農場」急切割　直言兒子是「巨嬰」

事件曝光後，王男被影射為「張美阿嬤農場」業者的兒子，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）隨即發聲明切割，強調2023年6月即已終止與王男的一切合作，王男其後另立名稱自行經營其他場域，與該農場營運、管理及動物照護完全無關。

該農場更在留言中直言，「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」，相關說法再度引爆網路討論，也讓事件持續延燒。

遭波及業者喊冤　不排除提告

此外，也有被影射與投毒案相關的餐廳出面澄清，強調餐廳成立於2024年11月，負責人自始至終皆為王姓女子，與投毒案件毫無關聯，並指出網路上不實指控已侵害名聲與商譽，將保留法律追訴權。

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，前交通部長賀陳旦明(29日)將與公民團體召開聯合記者會，質疑鐵道局踐踏軌道專業，刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵，並向行政機關下辯論戰帖。交通部長陳世凱今表示，賀陳旦部長曾任交長，交通部數據有沒有過度美化他應清楚，他在部長任內數據有被美化過嗎？應該不會。

遭指空拍機投毒　業者發聲明：與本餐廳無關

宜蘭警督察「車震已婚女職代」！記2小過調職

全台首宗「空拍機投毒」　害羊駝等3死多傷

