「國防部避桃令是正確的」　吳斯懷：蔡政府一再將問題轉移成政黨鬥爭

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚感染，已知造成醫護、病人及家屬共15例確診， 中央疫情指揮中心24日晚間緊急匡列5000人居家隔離。國民黨立委吳斯懷25日表示，蔡政府「只想維護疫情優等生光環」，現在疫情已擴散不能繼續見招拆招。

吳斯懷表示，從部桃失守的處理節奏，感受到政治凌駕專業的傲慢，毫無超前部署作為，只看到見招拆招左支右絀的慌亂，增加一個確診個案轉變一個說法，所謂的篩檢能量、快篩、普篩、隔離檢疫、感控管理，乃至疫苗採購等防線一再出現破綻，疫情公告遮遮掩掩，只想維護疫情優等生的虛假光環，人民已經逐漸失去對政府的信任，難道大家只能自求多福了嗎？

吳斯懷指出，最可惡的是，政府一再將問題轉移成政黨鬥爭、地區間的矛盾。明明學者專家及輿論探討醫院群聚感染的成因，呼籲速採有效措施，府院黨卻扭曲成政治口水。

吳斯懷認為，國防部率先發布「避桃令」是正確的超前部署，確保國軍戰力，部分縣市跟進，總統卻指責藍營地方首長敵意歧視，利用政治力壓制外界對桃園疫情的質疑。

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