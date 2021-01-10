吳斯懷勸克拉芙特訪台「別再當凱子」：蔡政府花錢還恐得罪拜登

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

記者蕭羽耘／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13日至15日來台訪問，屆時會與我國外交人員會面，並晉見總統蔡英文。對此，國民黨立委吳斯懷9日晚間提出，國際外交舞台上沒有這種玩法，承如國民黨前副祕書長蔡正元所說，克拉芙特不是外交官，也非政治人物，是共和黨大金主，奉勸蔡政府不要再當凱子了，花了錢還可能得罪拜登團隊。

針對克拉芙特訪台，吳斯懷9日在臉書提出疑問，美國總統川普執政團隊還剩下幾天任期，派個大使訪問台灣，能給台灣什麼承諾？帶來什麼實質利益？訪台期間所有的場面話、閉門密談，新任美國總統拜登團隊會認帳嗎？除了拿台灣刺激中國之外，就是給拜登團隊下絆子，讓美中關係更惡化，對台灣似乎沒有任何好處。

吳斯懷認同，美台關係很重要，未來拜登政府派出高官訪台竭誠歡迎，但這次川普卸任前訪台有意義嗎？民進黨一直聲稱美台關係非常友好，友台法案一一出爐，大多口惠實不至，除了賣台灣武器裝備，讓軍火商賺飽荷包之外，沒有任何實質幫助。總統蔡英文主動開放萊豬，沒換到貿易談判、沒換到國際地位，換到朝野對立、民眾抗爭，換到輪胎業被課重稅。

吳斯懷也引用蔡正元的觀點表示，克拉芙特不是外交官，也不是政治人物，是共和黨大金主，募款功力一流，克拉芙特來訪，民進黨可稀釋萊豬壓力，但台灣可能要重金侍候。

他認為，此行除了刺激中共，也是為募款，民進黨政府可從外交機密預算、國安密帳、國營事業，甚至獲「照顧」的企業捐助共和黨派系，就看蔡英文如何分配，也奉勸蔡政府不要再當凱子了，花了錢還可能得罪拜登團隊。