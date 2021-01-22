民進黨列藍營「6大瞎提案」：國防部禁唱《夜襲》卻要砍國軍預算

▲民進黨列出國民黨6大瞎提案。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

立法院近日進行年度預算審查協商，不過民進黨不滿國民黨提案大砍外交、國防、醫療級防疫的經費，在臉書整理出「國民黨六大瞎提案」，並直批，「前線在忙作戰，國民黨在斷糧草！國民黨是台灣的反對黨，還是反對台灣的黨？」

國民黨六大瞎提案中，有5項由國民黨團書記長林奕華提出，包括：第一，凍結駐美代表處預算；第二，刪台美事務委員會預算；第三，凍結捷克代表處預算；第四，凍結海軍百萬伙食費；第五，凍結榮總預算。至於第六項，則是國民黨立委吳斯懷指控國防部禁唱《夜襲》，而要砍國軍預算。

在林奕華凍結駐美代表處預算上，民進黨表示，國民黨指控駐美代表蕭美琴公開軍購，傷害台美互信，但此事早已澄清，竟還提案凍結駐美代表處交際費，斷第一線外交人員糧草，徒增外交工作的困擾。

民進黨也批評國民黨提案刪台美事務委員會預算，是在台美關係持續穩定發展之際，扯台灣後腿；凍結捷克代表處預算部分，則質疑國民黨於捷克議長訪台回國後，幫中國出氣，「是要處罰第一線外交人員嗎？」

至於凍結榮總預算上，民進黨批評國民黨是為前榮總醫師蘇偉碩抱不平，連重要的醫療預算都要擋。

文末，民進黨向國民黨主席江啟臣喊話，「你同意貴黨幹部、委員『刪預算、斷糧草』的行為嗎？為了自己的政治利益無理反對，國民黨是台灣的反對黨，還是反對台灣的黨？」

▼民進黨22日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨，點圖可放大）