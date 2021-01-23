糗！吳斯懷提案凍結保警業務預算　竟稱顧立雄「金管會主委」

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃日前召集黨團協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，朝野立委提案總數高達3662案，光是國民黨立委就提了2856案。其中，國民黨立委吳斯懷提案凍結保安警察業務經費約5億元的十分之一，卻誤將國安會秘書長顧立雄誤植為「金管會主委」。

吳斯懷在提案中表示，總統蔡英文曾批評前總統馬英九，「讓人民在這樣冷的天氣上街頭，都該感到羞愧」，但在《勞基法》修惡的前夕，蔡政府 卻無視於冷雨寒風中勞團的抗爭。

吳斯懷指出，蔡英文在2016年鼓勵年輕人與政府溝通時說，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子」。

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）



不過，吳斯懷說，民進黨在2016年執政後，因為年金改革、一例一休、同婚、萊豬、監察院人事案、中天關台等議題引發社會對立，不但立法院成為主戰場，各機關的防衛機制也升級，三層拒馬、刀片蛇籠、雞爪釘，還要警察肉身與鐵馬護欄層層交隔。

吳斯懷再指，蔡政府又以「保護人民」的理由，從世大運選手村搬來260公分高的「景觀柵欄」，也讓隔離人民的障礙變成「世界級」。

吳斯懷表示，曾為台權會長的「金管會主委」顧立雄，2016年2月擔任立委時首度總質詢，表示警方常在抗爭場合設置拒馬、蛇龍，其實沒有法源依據，他翻遍「警察機關配備警械種類及規格表」，都沒看到拒馬、蛇籠，還怒罵當時內政部長陳威仁，「集會遊行的民眾是你的敵人嗎？」

吳斯懷強調，110年度的「保安警察業務費」編列5億473萬餘元，較109年的4億7716萬增加2756萬餘元，因此提案凍結「保安警察業務」十分之一，待警政署向立法院內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

事實上，總統蔡英文在2016年當選後，顧立雄曾經分別擔任民進黨不分區立委、不當黨產處理委員會首任主委、金管會主委等職務，不過在去年5月20日蔡英文展開第二任期後，就已升任國家安全會議秘書長。

▼吳斯懷提案凍結保警預算，卻誤將國安會秘書長顧立雄誤植為「金管會主委」。（圖／記者林銘翰翻攝，點圖可放大）



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