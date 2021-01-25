快訊／5000人緊急居家隔離　侯友宜估：新北有500人

記者楊蕓／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5000人。新北市長侯友宜25日表示，預估新北有400至500人會被匡列，要求里幹事要加強宣導，不過目前尚未收到中央通報人數。

▲新北市長侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心）

侯友宜25日上午做出最新指示，下令新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人。

有關新北醫院探病的最新規範，新北官員也補充指出，新北轄區的54家醫院實施進一步門禁管制，一律禁止探病，陪病限一人，除非有特殊狀況，例如，加護病房或安寧病房等特殊單位因病人病情說明之需，或是手術前說明等。

對於桃園疫情拉警報，侯友宜除了重申全力支援桃園外，日前也請新北醫院準備好隨時支援，並提供100間防疫旅館供中央調度。

事實上，侯友宜在1月19日主持新北疫情應變會議時就表示，新北衛生局已召集所有責任醫院，隨時支援桃園醫院的清空，並肩作戰，因應新的疫情。

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