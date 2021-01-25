快訊／黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」　





▲黃珊珊出席柯文哲就職6週年系列記者會—防疫與轉型。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5000人。面對新北市長侯友宜已經預估新北有400至500人被匡列，台北市副市長黃珊珊表示，目前還在等名單，不過北市大約有40名從部桃轉出的病患、陪病者，都在專責病房管制中。

面對指揮中心24日晚間緊急召開記者會，提及要居家隔離5000人，台北市有沒有被匡列者？黃珊珊25日出席台北市長柯文哲就職6週年系列記者會，她表示，目前也還在等匡列名單，以SOP來講，會把台北市被匡列者名單交給台北市政府，但目前名單還沒完全取得。

黃珊珊說，不過之前從部桃轉出到台北市的病患、陪病者，大概有40多位，目前都一直在各個醫院專責病房管制中，都還在控管之內。25日一早，柯文哲也要求全部檢查有無任何可能風險，現在這些人都被列為居家隔離，當然不可能移動，目前都在專責病房中，處理得還不錯，就等中央的名單，北市隨時會做相關追蹤處理。

至於會不會擔心有漏洞？黃珊珊表示，相信中央的專業，居家隔離是很高強度的管理，而北市管理居家隔離者也是由衛生局，並非民政局，所以管理強度比較強；現在這40幾位從部桃轉出的病患、陪病者，會用高強度來控管。

黃珊珊表示，中央匡列5000人，對量能來說是很大的負擔，不過在北市光是居家隔離就同時間有1萬人經驗來說，並不是百分之百困難，可能其他縣市沒有那麼多量能時，北市就能看看如何協助，大家互相支援，也是一種辦法，擔心也沒用。

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