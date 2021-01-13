美大使訪台喊卡　吳斯懷：華府武裝暴動可能性升高

▲立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國駐聯大使克拉芙特訪台行程臨時喊卡！對此，國民黨立委吳斯懷分析美國政局變化的關鍵因素，若川普遭罷免的話，接下來華府可能爆發「武裝抗議」和「大規模叛亂」。

吳斯懷指出，美國務院突然取消所有出訪，未來變化值得關注，FBI警告有武裝組織計畫大規模叛亂，川普批准華府進入緊急狀態。國民兵被授權部署15000名兵力，拜登就職前如臨大敵，肅殺氛圍緊繃。川普支持者放話，若川普被罷免，全美50個州和首都華府可能爆發「武裝抗議」和「大規模叛亂」，美國國會及各州議會是主要目標。

對於美國政局目前狀況，吳斯懷分析五個關鍵因素，如下：

第一、美國情治單位已掌握相當情資，武裝暴動可能性升高，7500萬支持者動能不可輕忽，激進團體怒火已經被點燃。

第二、大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵侯突然靜默，顯示有大風暴正在形成。

第三、拜登團隊不得不出手，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理。

第四、歐美各國大都不歡迎川普政府，臨去秋波的出訪，把他們當作棋子，只有台灣歡迎來訪。

第五、15000名國民兵進駐華府，前所未見，就軍力部署實務面來看，軍隊食、宿、交通、各級指揮所開設，與警方指揮管制關係律定，協調鎮暴行動，非常複雜。

總統府發言人張惇涵13日表示，尊重美國國務院取消包括國務卿蓬佩奧等所有官員出訪計畫的決定，對於克拉芙特因而無法如期訪台也感到惋惜，但我們仍歡迎克拉芙特大使未來能有適當時機來訪。

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