居家隔離5千人　蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官晚間宣布，部桃1月9日到19日出院患者、陪病者和同住者須居家隔離，預估5千人。對此，總統蔡英文表示，全面提升防疫作為，請全體國民共同配合，度過疫情的挑戰！

蔡英文表示，今晚中央流行疫情指揮中心已宣布，因應最新疫情狀況，提升防疫措施，回溯擴大衛福部桃園醫院居家隔離對象的範圍，要請以下醫院相關接觸者，即刻起不要外出，在家等候通知，衛生福利部將安排專人及警政、民政等單位協助聯繫，或可撥1922專線，取得相關協助資訊。

蔡英文指出，1月6日至19日部桃的出院病患和其同住者、陪病者和其同住者，以及案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，以上的接觸者，如果已完成14天居家隔離，將安排採檢，並進行7天自主健康管理。尚未完成14天居家隔離者，則將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

蔡英文提到，為了使醫療院所提高警覺，將會在健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

最後，蔡英文強調，這次所有的接觸對象將近5000人，規模比較大，難免帶來不便，但還是要拜託大家，檢查一下自己的接觸史，主動配合防疫措施，此時此刻，需要台灣人民共同團結，只要每個人都謹慎落實防疫、互相體諒和協助，我有信心，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。