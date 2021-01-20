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「預擬區域封城計畫」　吳斯懷拋防疫作戰8大方針

▲▼化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

記者徐政璿／台北報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，8天內有9人染疫，國防部19日下令全軍官兵，暫時不要前往桃園地區洽公。對於防疫措施，國民黨立委吳斯懷提出8大方針，建議「預擬局部或區域封城計畫，以免臨事慌亂」。

吳斯懷表示，桃園醫院8天內已有2名醫師、4名護理師、2名醫護同住家人及一名外籍看護等9人染疫，中央流行疫情指揮中心還在擠牙膏，爆一個新增案，開一次記者會，記者會說明案情遮遮掩掩，讓桃園醫院、醫護人員、病患不知道如何是好，進退兩難，不敢回家。

吳斯懷抨擊，個案足跡交代的不清不楚，弄得桃園地區人心惶惶，該封院不封院，硬要說是「清空」，現在桃園醫院執行清空計畫，將醫院內所有人清空，樓層管制並全面消毒，隔離醫護人員。過去的超前部署拋棄了？從嚴從難也忘記了？一旦疫情擴散，再開記者會也來不及了。

「國防部超前部署值得鼓勵，但仍有細節需要強化。」吳斯懷建議落實分級醫療，官兵如非急迫需求，暫緩進入醫療機構，桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動，請各單位立即確認官兵是否有中央匡列之密切接觸者（以收到地方政府衛生局居家檢疫/隔離或採檢等通知佐證），加強自主健康管理，並且即日起納入營門自主健康聲明表完成清查，避免出現防疫破口。

吳斯懷8點建議：

1.桃園地區公務單位、三軍部隊、學校暫停來往洽公（兩週）。
2.桃園地區各公部門(陸軍司令部、三軍部隊)非急需公務，暫停至中央部會洽公（兩週）。
3.桃園地區民眾每天跨區上班、上學，應加強防護措施。
4.盡可能取消各類大型群聚活動。
5.近期各部會官員、國會聯絡人員，密集進出立院說明預算，應精簡人員，嚴格進出管制。
6.全國防疫醫療資源儘早完成整備（包含硬體、軟體）。
7.預擬局部或區域封城計畫，以免臨事慌亂。
8.定期公布疫情變化，公開透明，避免民眾猜疑，造成人心惶惶。

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