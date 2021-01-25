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心疼部桃一夜5千人隔離　抗煞醫151字告白：他們一定很害怕

記者黃翊婷／綜合報導

部桃群聚感染持續延燒，隔離對象擴大到5000人。急診醫師白永嘉24日在臉書PO出一篇151字的短文，替這些病患、陪病者、同住者，以及案889就醫的接觸者感到心疼，「這麼多人突然要隔離，他們一定很害怕。」

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃急診室外有設置檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

由於案889與案890的感染源尚未找到，陳時中24日在記者會上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，包含出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者，符合以下3種身分的民眾，即日起開始居家隔離。

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指揮中心也提醒，自24日晚間6時起，會由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，民眾如有疑慮，也可以直接撥打1922，提供資料，以利協助安排，或掃描QR code（下圖），會有專門的急診醫師協助諮詢。

部桃專案。（圖／翻攝自Facebook／衛福部）

▲部桃專案。（圖／翻攝自Facebook／衛福部）

這次的部桃群聚事件不僅是台灣抗疫以來最嚴峻的一刻，也創下隔離人數的新高紀錄。急診醫師白永嘉同日晚間在臉書PO文替這些被隔離者祈福，「這麼多人突然要隔離，他們一定很害怕，求主賜下平安，與隔離者同在，使他們不孤單、不懼怕，所有的人都平平安安、健健康康。」

此外，台大名醫施景中也在臉書PO文替第一線人員加油打氣，希望全民與桃園的醫護人員一起努力，共同度過這個難關，「我桃園的弟兄們是有心理準備，準備共赴國難了」、「如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，一定會讓你瞠目結舌。我們兄弟說，『現在不動起來，以後會後悔啊』，他們真的準備好了」。

▼白永嘉曾在臉書PO出他投入救治SARS患者的照片。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛白永嘉醫師）

急診醫師白永嘉曾在臉書PO出一張照片，和大家分享抗煞的心路歷程。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛白永嘉醫師）

今天中央疫情中心記者會宣布 1月6日至19日部桃的出院病患、同住者、陪病者及案889就醫的接觸者，即起居家隔離14天，滿14天者將採檢，相關對象可能將近5000人。並提醒在範圍內的民眾，即刻起請勿外出，並等候通知。 這麼多人突然要隔離 他們一定很害怕⋯⋯ 求主賜下平安 與隔離者同在 使他們不孤單、不懼怕 所有的人都平平安安、健健康康￼

急診醫師的眼睛（白永嘉醫師） 發佈於 2021年1月24日 星期日
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