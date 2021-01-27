WHO統計疫情將台灣歸於大陸　外交部嚴正抗議：應立即改正

▲WHO統計疫情將台灣歸為大陸。（圖／翻攝自Facebook／World Health Organization Western Pacific Region，下同）



記者黃巈禾／台北報導

世界衛生組織西太平洋區域26日在臉書公布各國新冠肺炎確診人數，卻將台灣歸在中國大陸的一部分。對此，外交部表示，已指示駐日內瓦辦事處及駐菲律賓代表處繼續向世界衛生組織（WHO）與西太平洋區署（WPRO）表達嚴正抗議，並要求更正。

外交部呼籲，WHO身為領導國際衛生及防疫合作的組織，應秉持專業拒絕不當政治施壓，而非一再配合中國所虛構的一個中國原則，將台灣疫情統計數據置於中國項下的作法不僅與兩岸互不隸屬的事實相悖，也會誤導各國對疫情分布情況的判斷。

外交部重申，台灣不是中國的一部分，只有民選的台灣政府，才能在國際間代表台灣人民，WHO以政治考量凌駕專業的作法，不但傷害台灣2350萬人的健康人權，更無助全球合作阻擋新冠肺炎疫情的蔓延，WHO將台灣列在中國項下的嚴重錯誤應立即改正。

外交部提到，外交部將持續要求WHO及WPRO更正對台灣的不當列示，呼籲WHO秉持專業，邀請台灣專家出席對抗新冠肺炎的所有會議與機制。