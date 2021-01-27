▲傳部桃護理師「抱怨被封口」，王必勝臉書喊話：有問題請私訊我。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者嚴云岑／綜合報導

部立桃園醫院累計15人感染，指揮中心匡列3482人居家隔離14天，許多護理師休假，家中經濟狀況停擺，只能無奈PO文抱怨，卻引來院內上層關注，還強調不能私下接受媒體採訪以免觸法。對此，前進指揮所指揮官王必勝今（27）日在臉書PO文致歉，坦言兵荒馬亂之中，難免有事情做得不夠周延，若同仁需要協助，都可以撥打專線反應，也可以在臉書私訊留下訊息，「我會親自處理」。

王必勝臉書全文如下：

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像在黑暗的隧道手牽著手，一步一步的往前蹭，心情忐忑不安，但似乎看到遠處的一絲光亮……

這場戰疫中，所有部桃員工都是同袍手足。在兵荒馬亂之中，難免有事情做的不夠周延，也讓部份同仁或家屬受到委屈或產生疑慮，在此深感歉意。如果同仁有什麼需要協助的，除了向主管反應，也可以打（02）8590-7602 （02）8590-7603 或 在我的FB MESSENGER留下訊息，我會親自處理，相信以我的權限和誠意，應該可以幫同仁解決問題，我也保證會保護個人的隱私。

部桃的護理之家雖然也在醫療大樓，但因為是獨立的樓層、出入口、電梯，人員也完全分流，所以並不在之前的紅綠區內。日前為了擴大釐清風險，也對所有住民及工作人員做了篩檢，目前狀況安全。未來幾天也會對另一棟分流的大樓做篩檢及清潔消毒。一步一步的清理，慢慢的走向復原。

已經有同仁解除隔離採檢陰性回來，我們會建立另一套人力，一方面做為目前線上工作人員的替換，另一方面也做為發生臨時狀況時的緊急應變……畢竟到目前都還沒有樂觀或放鬆的條件。