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搭大眾運輸將禁飲食！高鐵春節停賣自由座、台鐵站票限量販售

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部規劃高鐵春節期間停賣自由座車票。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國內疫情升高，交通部規劃針對大眾運輸場站防疫升級。據了解，交通部今日已向指揮中心提案，規劃在2月8日起到16日春節疏運期間，高鐵停售自由座車票、台鐵城際對號列車每列限量發售120張站票，每節車廂限站15人。另外為降低風險，也將於春節前實施搭乘大眾運輸禁止飲食規定，包括台鐵、高鐵、國道客運、船舶，進出郵局也禁止飲食。

交通部今日召開會議，針對大眾運輸場站防疫規定進行討論，目前已將會議結論呈報指揮中心，會議內容提早曝光，與會官員證實，將由指揮中心討論，明日統一公佈。

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根據交通部規劃，自110年2月8日至2月16日春節期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；臺鐵城際列車限制發售站票數,每列次至多發售120位，每車廂至多15位站票，區間車則不在限制範圍內。

在禁止飲食部分，交通部規劃在中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」期間，民眾於大眾運輸運具內或郵局營業區域内禁止飲食，但有例外規定。搭乘台鐵、高鐵、國道客運、船舶或進入郵局等，都不可飲食，不過如身體不適、喝水、吃藥、哺乳等可例外，飲食完後必須立刻帶口罩，若能與不特定對象保持社交距離或有隔板阻擋，也可暫時拿下口罩飲食。

與會官員表示，上路時間未定，目前規劃2月上路，但仍必須由指揮中心明日討論後決議，並且由指揮中心統一宣布。預計禁止飲食方案會在春節前上路實施。另一名知情人士也表示，目前規劃僅是交通部提案，指揮中心仍有可能修改內容，因此確定版仍須待指揮中心拍板定案。

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