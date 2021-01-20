因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

▲台大醫院雲林分院實施入口管制，外送員一律不可進入，須由訂餐人下樓領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）疫情發展，台大醫院雲林分院實施探病管制與就醫分流，自1月21日起，每日探病時段限縮為1個時段，加護病房探病時間為11時至11時30分，一般病房探病時間為上午11時30分至12時30分。此外，針對預約自費檢驗COVID-19或居家檢疫隔離期滿須做採檢的民眾，於急診大樓外成立「疫病門診」，做新型冠狀病毒核酸檢驗，降低交叉感染風險。

台大醫院雲林分院表示，配合中央疫情指揮中心指示，即日起調整門禁及人員管制措施，每日探訪時段改為1次，目前每位住院病人限制2人探病、1人陪病。並於院區入口恢復讀取旅遊史之措施，民眾進入醫療院所時，必須先讀取健保卡，電腦螢幕呈現綠燈表示確定旅遊史無虞，方可進入醫院；如發現讀卡異常，有14日內旅遊史及7日自主健康管理未期滿之民眾禁止陪探病。

如有看診需求，則由專人帶往戶外疫病門診看診。此外，針對預約自費檢驗COVID-19或居家檢疫隔離期滿須做採檢的民眾，也請依預約時間至戶外疫病門診做新型冠狀病毒核酸檢驗。

院方呼籲民眾配合防疫措施，鼓勵以電話或視訊問候取代到院探病，若有洽公民眾及陪探病需求，建議可多利用線上預約系統，網址：https://www.ylh.gov.tw/v/，以利快速通關，完成登記後將會收到預約簡訊，進入醫院大門門口請出示預約QR CODE，省時又方便。

台大醫院雲林分院提醒，防疫工作由個人衛生做起，進出醫院請戴好口罩並加強勤洗手。本院將依政府公告及疫情動態相關變化調整相關規定與措施。防疫期間，需要民眾配合管制措施，造成不便與困擾，請民眾支持與體諒。

▲台大醫院雲林分院表示，配合中央疫情指揮中心指示，即日起調整門禁及人員管制措施，每日探訪時段改為1次，目前每位住院病人限制2人探病、1人陪病。（圖／台大醫院雲林分院提供）





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