　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

▲臺大醫院雲林分院實施入口管制，外送員一律不可進入，須由訂餐人下樓領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大醫院雲林分院實施入口管制，外送員一律不可進入，須由訂餐人下樓領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）疫情發展，台大醫院雲林分院實施探病管制與就醫分流，自1月21日起，每日探病時段限縮為1個時段，加護病房探病時間為11時至11時30分，一般病房探病時間為上午11時30分至12時30分。此外，針對預約自費檢驗COVID-19或居家檢疫隔離期滿須做採檢的民眾，於急診大樓外成立「疫病門診」，做新型冠狀病毒核酸檢驗，降低交叉感染風險。

台大醫院雲林分院表示，配合中央疫情指揮中心指示，即日起調整門禁及人員管制措施，每日探訪時段改為1次，目前每位住院病人限制2人探病、1人陪病。並於院區入口恢復讀取旅遊史之措施，民眾進入醫療院所時，必須先讀取健保卡，電腦螢幕呈現綠燈表示確定旅遊史無虞，方可進入醫院；如發現讀卡異常，有14日內旅遊史及7日自主健康管理未期滿之民眾禁止陪探病。

如有看診需求，則由專人帶往戶外疫病門診看診。此外，針對預約自費檢驗COVID-19或居家檢疫隔離期滿須做採檢的民眾，也請依預約時間至戶外疫病門診做新型冠狀病毒核酸檢驗。

院方呼籲民眾配合防疫措施，鼓勵以電話或視訊問候取代到院探病，若有洽公民眾及陪探病需求，建議可多利用線上預約系統，網址：https://www.ylh.gov.tw/v/，以利快速通關，完成登記後將會收到預約簡訊，進入醫院大門門口請出示預約QR CODE，省時又方便。

台大醫院雲林分院提醒，防疫工作由個人衛生做起，進出醫院請戴好口罩並加強勤洗手。本院將依政府公告及疫情動態相關變化調整相關規定與措施。防疫期間，需要民眾配合管制措施，造成不便與困擾，請民眾支持與體諒。

▲臺大醫院雲林分院實施入口管制，外送員一律不可進入，須由訂餐人下樓領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大醫院雲林分院表示，配合中央疫情指揮中心指示，即日起調整門禁及人員管制措施，每日探訪時段改為1次，目前每位住院病人限制2人探病、1人陪病。（圖／台大醫院雲林分院提供）
 


►香酥可口、包裝超可愛

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

►斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

►雲林西螺福興宮取消搶頭香　除夕「美金紅包」照常發

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

ET快訊
快訊／蕭美琴接獲邀請函！　將出席美國總統就職典禮
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

女星瘋泡澡排毒消水腫，但有「2件事」要當心！

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

地方熱門新聞

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

右手少一個動作　卡車栽溝秒泡水

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

檢警疑「嘉義大善人」涉賭博網站洗錢

南檢結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

台南仁德塑膠工廠火警燃燒11小時撲滅

部桃群聚染疫！彰化衛生局長聲援

雲林縣取消北港燈會、斗南年貨大街活動

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

更多熱門

相關新聞

北市：部桃醫護染疫是「職災」

北市：部桃醫護染疫是「職災」

衛福部部立桃園醫院爆發擴大感染，截至20日已有10例確診，其中還有1名為確診家屬接觸者，更傳進入台北101上班。台北市勞動局長陳信瑜表示，雇主應依法給假並關注疫情，另外針對醫護人員在工作場所因服務病人染疫，屬於職業災害，應享補償，否則雇主最高恐挨罰百萬。

一張圖看懂學測「防疫規定、應試必備」

一張圖看懂學測「防疫規定、應試必備」

熱血屏東募集防疫物資送暖旭川市

熱血屏東募集防疫物資送暖旭川市

江啟臣喊話蔡政府「加速發放防疫津貼」

江啟臣喊話蔡政府「加速發放防疫津貼」

民進黨立委邱泰源牽線　興采實業捐贈台大醫院2000件防護衣

民進黨立委邱泰源牽線　興采實業捐贈台大醫院2000件防護衣

關鍵字：

防疫台大醫院台大醫院雲林分院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面