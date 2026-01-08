　
地方 地方焦點

水里147線拓寬工程開工　將打通烏溪線與濁水溪線路網任督二脈

▲水里147線拓寬工程開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲水里147線拓寬工程開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊，水里鄉民長年期待國姓、水里兩鄉聯絡要道147線拓寬改善，經縣府向中央積極爭取，終於列入生活圈道路交通系統建設計畫並動工，縣政府表示將有助於烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網、健全該縣南北向道路系統，也促進農產運輸效率、帶動地方觀光產業發展及經濟活絡。

水里鄉147線13K+560～14K+137道路拓寬改善工程開工祈福活動7日在水里鄉新興村舉辦，縣長許淑華、縣議員陳淑惠、縣府工務處長張弘岳、公路局中區養護工程分局副分局長張誌中、第四河川分署分署長張朝恭，以及水里鄉新興、新山、水里、農富、新城、中央、郡坑、南光村等村長及地方人士都出席參加。

▲水里147線拓寬工程開工，提升烏溪線與濁水溪線交通路網。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，地方鄉親一直期待從國姓到水里有一條安全、便利的道路，縣府之前已完成147線0K+000～7K+300路段拓寬，本次動工是第二階段工程，未來全線打通後，不僅可讓甲類大客車通行、方便會車，更能串聯鄉鎮觀光路線，對農作物運輸、學生通學及地方發展都帶來重大助益；新興村長邱明光直呼，地方自102年起即積極爭取該道路拓寬，協商過程中地主也全力配合，看到工程開工「真的是太高興了」。

▲水里147線拓寬工程開工，提升烏溪線與濁水溪線交通路網。（圖／南投縣政府提供）

張弘岳表示，該項工程總經費1億2130萬元，包括用地費2020萬元，其中中央補助81%（計9825.3萬元），地方自籌19%（計2304.7萬元）；道路全長577公尺，主要工項包括懸臂式擋土牆、L型擋土牆、排水暗溝、集水井、箱涵、DET-1混凝土滯洪池、DET-2生態滯洪池、DET-3混凝土滯洪池，以及瀝青混凝土路面等，預定今年10月2日完工，屆時該路段將拓寬為淨寬9公尺雙向車道（原路寬約4.3公尺至6.7公尺），大幅改善會車困難及通行安全問題。

更多新聞
水里147線拓寬工程開工　將打通烏溪線與濁水溪線路網任督二脈

交通部允撥25億改善拓寬台16線水里信義段

交通部允撥25億改善拓寬台16線水里信義段

水里鄉通往信義鄉雙龍部落要道的台16線，每逢颱風、豪雨即易斷路或釀災，地方爭取拓寬改善多年；立法院交通委員會今天邀交通部長陳世凱赴南投縣會勘，獲交通部同意將台16線納入省道改善計劃，經費約25億元。

幸福巴士水里集集正式通車

幸福巴士水里集集正式通車

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

新壽動土被批「假動作」　上市建商淡定曝銷況

新壽動土被批「假動作」　上市建商淡定曝銷況

水里鄉147線拓寬動工烏溪線濁水溪線路網

