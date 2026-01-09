　
地方 地方焦點

嚴打非法棄置！基隆環保局強力稽查54件　清除62公噸廢棄物

▲基隆環保局強力稽查54件 清除62公噸廢棄物。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市環保局於棄置熱點巡查時，主動查獲廢棄物非法堆置情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化環境治理並防制非法棄置廢棄物行為，基隆市環保局於2025年度持續加強稽查與清理作業，展現具體成效。統計顯示，今年累計辦理非法棄置相關稽查案件共54件，完成清除處理廢棄物約62公噸，不僅有效改善市容環境，也對公共安全形成實質保護，展現市府守護環境品質的決心。

環保局指出，2025年度累計辦理非法棄置相關稽查案件共54件，已完成清除處理廢棄物約62公噸，不僅改善環境景觀，也對公共安全形成實質保護。近期另查獲涉及跨縣市進行非法廢棄物分類、堆置等處理行為之案件，並依法移送司法機關偵辦17案，顯示非法棄置行為已逐漸呈現流動化、組織化趨勢，執法難度持續升高。

▲基隆環保局強力稽查54件 清除62公噸廢棄物。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲環保局近期查獲跨縣市非法分類、堆置等處理廢棄物行為，進行聯合稽查作業。

環保局長馬仲豪表示，依《廢棄物清理法》規定，非法棄置廢棄物者，最高可處五年以下有期徒刑，併科新臺幣1,500萬元以下罰金；若屬行政裁處，最高亦可處1,000萬元以下罰鍰。市府對於違法行為採取零容忍立場，展現依法嚴辦的決心，並具備高度嚇阻效果。

環保局也持續透過宣導、教育與公眾參與等多元方式，加強市民及事業單位對廢棄物管理法規的認識，從源頭防堵非法棄置行為。呼籲民眾如發現疑似非法棄置或亂倒廢棄物情形，請即時通報環境部公害陳情專線：0800-066-666，或基隆市環保局陳情專線：02-2433-3373，共同守護基隆市的環境整潔與公共安全。

▲基隆環保局強力稽查54件 清除62公噸廢棄物。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲環保局現場稽查執行情形，確認廢棄物堆置情形，並要求行為人於期限內依法清理。

