江啟臣挺第一線醫護　喊話蔡政府「加速發放防疫津貼」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，8天內有9人染疫，讓國內疫情迅速升溫。國民黨20日舉辦中常會，黨主席江啟臣在會中挺第一線醫護人員，呼籲防疫指揮中心應該做好萬全的準備，關注第一線醫護的勞動條件，從寬認定，並且加速防疫津貼發放，給予醫護最實質的支持與鼓勵。

江啟臣表示，桃園部立醫院爆發新冠肺炎的群聚感染，讓國內穩定控制的疫情出現危機。也凸顯出疫情變化快速，人類跟病毒的戰役仍在艱苦的對峙當中，不但要為第一線的醫護加油，「所有的醫護人員我們也應該做他們最堅實的後盾」。

面對防疫指揮中心接下來可能提高防疫工作的強度，江啟臣也再次宣示，會依照防疫指揮中心的指導，在確保符合防疫工作的前提下，推動公投連署、宣傳工作，也再次呼籲防疫指揮中心，應該謹慎面對疫情變化，強化落實疫調工作，並且與地方縣市政府緊密溝通協調，確保地方縣市政府可以確實執行防疫工作。

江啟臣表示，過去這段時間，防疫指揮中心各項資訊的公布，或是面對防疫資訊露出的態度，已經招致許多外界的質疑，引發政治聯想，呼籲防疫指揮中心秉持防疫的專業，落實總統蔡英文所說的「資訊越透明、防疫越有效」的宣示，不但要降低人民恐慌，更要確認標準一致，才能夠確保防疫中心的公信力，有效執行防疫工作。

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