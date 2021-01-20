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北市勞動局：部桃醫護染疫是「職災」應補償　否則雇主恐挨罰百萬

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院爆群聚感染，9天共累積10例確診。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

衛福部部立桃園醫院爆發擴大感染，截至20日已有10例確診，其中還有1名為確診家屬接觸者，更傳進入台北101上班。台北市勞動局長陳信瑜表示，雇主應依法給假並關注疫情，另外針對醫護人員在工作場所因服務病人染疫，屬於職業災害，應享補償，否則雇主最高恐挨罰百萬。

陳信瑜指出，新冠肺炎確診案例增加，勞動局呼籲雇主應依法給假，並關注疫情，國人如有疑似症狀，應盡速就醫，並配合衛生單位指示協助防疫，雇主也有配合防疫的義務。

陳信瑜說，若勞工是因職業上的原因而感染新冠肺炎，應視為「職業災害」，雇主應依《勞動基準法》第59條規定予以相關醫療費用補償，如勞工在醫療中不能工作時，雇主應按照原領的工資金額予以補償，但醫療期間屆滿2年仍未能痊癒，經指定讀醫院診斷喪失工作能力，雇主得1次給付40個月平均工資。

勞工治療終止後，經指定的醫院診斷身體遺存障害（殘廢），陳信瑜說，雇主應按平均工資及失能程度，一次給予失能補償；勞工若因職災罹患職業病死亡，雇主除給與5個月平均工資的喪葬費外，也應一次給與遺眷40個月平均工資的死亡補償。

「雇主若未依法給予公假，或未照給工資，最高可處100萬元罰鍰！」陳信瑜強調，雇主若違反《勞基法》第59條，勞動局可依《勞基法》第79條開罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，勞工如有權益受損情事，可向勞工行政主管機關申訴，以維護權益。

另外，若勞工因非職業上原因而感染新冠肺炎，有隔離需求者，勞動局指出，在勞工仍願意提供勞務的情況下，雇主仍應給付工資，且不得影響全勤或有不利待遇；另外就是「勞工自主隔離」，由勞資雙方自行協商假別，非強制給假。

勞動局表示，或是由「衛生主管機關強制隔離」，雇主不得視勞工為曠工、強迫勞工用事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

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