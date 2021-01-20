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雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

▲高齡65歲的林阿伯因兒子往生，頓時失去依靠，為解決交通問題及生活獨立，通過機車考試通過後拿到駕照。（圖／雲林監理站提供）

▲高齡65歲的林阿伯因兒子往生，頓時失去依靠，為解決交通問題及生活獨立，通過機車考試通過後拿到駕照。（圖／雲林監理站提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一家駕訓班今（20）日機車報考駕照人數5人，其中有1位考生林阿伯已高齡65歲因兒子往生，頓時失去依靠，仍強忍心裡悲傷，為解決交通問題及生活獨立，去年到駕訓班報名汽車駕訓，考了13次才終於順利考取汽車駕照，林阿伯再接再厲參加機車訓練，今日通過考驗，順利取得駕照。

永慶駕訓班1月20日機車報考人數5人，高齡65歲的林阿伯因兒子往生，頓時失去依靠，為解決交通問題及生活獨立，2019年7月到駕訓班報名汽車駕訓，經教練熱心輔導，考了13次才終於順利考取汽車駕照；林阿伯再接再厲參加機車訓練，「我的年紀大學習及反應比較慢，謝謝駕訓班揪感心ㄟ服務，對我的耐心教導，很高興考過汽車駕照了，機車考試通過後拿到駕照，這樣家人也就不需要替我擔心了。」

雲林監理站站長吳孟峰表示，雲林縣永慶駕訓班2019年籌設成立普通重型機車訓練班，共同加入機車駕訓行列，雲林監理站於1月20日至該駕訓班辦理「駕照成年禮」，並致贈嘉義區監理所準備之新年禮品，祝福考生新春愉快平安健康，呼籲各界協助推廣機車駕訓制度，培養優良駕駛人，共同重視騎車安全。

交通部為培養機車駕駛人正確的駕駛習慣與觀念，以降低機車事故的發生，鼓勵機車駕駛人考駕照前先至駕訓班參加訓練，實施普通重型機車訓練補助方案每人1300元；依據統計，經駕訓班訓練者違規風險減少32%、肇事風險減少20%，顯示「機車駕訓制度」能讓新手機車族於考領駕照前經過駕訓班訓練後，得以建立風險意識，保護自己的生命安全。

▲高齡65歲的林阿伯因兒子往生，頓時失去依靠，為解決交通問題及生活獨立，通過機車考試通過後拿到駕照。（圖／雲林監理站提供）

▲高齡65歲的林阿伯（左二）因兒子往生，頓時失去依靠，為解決交通問題及生活獨立，通過機車考試通過後拿到駕照。（圖／雲林監理站提供）
 


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