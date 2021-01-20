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學測12.8萬考生注意！一張圖看懂「防疫規定、應試必備」

▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測即將登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測即將在22、23日登場，考試科目包含國文、英文、數學、自然、社會共五科，但因疫情影響仍在，考生須配合相關防疫規定，包含全面戴口罩、進考分區量體溫、不開放家長或親友陪考、試場通風、考分區消毒等，請考生務必至大考中心網站查詢相關規定。

學測在本周五登場，大考中心表示，本屆學測共有12萬8606名考生報名，選考人數最多的是國文，其次依序為英文、數學、社會、自然科。全國89個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫。每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。另外，考生出入考分區請出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。

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▲▼ 學測須知 。（圖／教育部提供）

▲學測須知 。（圖／教育部提供）

考試日期及時間：
各科考試時間為國文（選擇題）80分鐘，國語文寫作能力測驗90 分鐘；英文、數學考科各100分鐘，社會、自然考科各110分鐘。每節考試開始前 5 分鐘打預備鈴，預備鈴響時考生即可入場，考試開始20分鐘後不得入場。

▲▼ 110學年度學測考程表 。（圖／大考中心提供）

▲110學年度學測考程表 。（圖／大考中心提供）

考生於考試開始60分鐘內，因生病或特殊原因不繼續考試者，如未經監試人員同意即離場，扣減其該節全部成績。經監試人員同意離場之考生應由試務人員安置於適當場所至考試開始60分鐘為止，拒絕安置或強行離開安置場所者，取消其考試資格。

防疫4重點：
· 各考分區採單一入口進場，會設置多個量溫站
· 上午7時30分開始量體溫，量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下
· 教育部提供報名考生每天一片口罩，全程需戴口罩
· 不開放親友陪考

▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測即將登場。（圖／記者林敬旻攝）

應考必備：
文具：黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 之原子筆）、修正液或修正帶、直尺、三角板、量角器、圓規。
其他用品：無文字符號之文具盒（袋）及透明墊板。

大考中心也提到，具有居家隔離、居家檢疫和自主健康管理身份的考生，將安排到不同的試場應考。北、中、南、花、東、澎、金、馬等8區域至少有一試場為隔離試場，以服務剛從境外返台的考生為主，此類考生同時需搭乘防疫專車往返考分區應試。

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