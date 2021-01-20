熱血屏東送暖日本北海道旭川市　募集防疫物資支援當地醫院

▲為感謝屏東縣政府快速慷慨的捐助防疫物資，日本北海道旭川市西川市長邀該市醫療團體代表在1/19台灣時間10時舉辦「感謝視訊儀式」。

地方中心／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在各國延燒，日本北海道旭川市長西川將人上個月透過駐札幌辦事處親自來信，希望屏東縣政府支援防疫物資，縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集所需物資，並在同月底將醫療物資寄抵日本。為感謝屏東縣政府快速慷慨的捐助，西川市長邀該市醫療團體代表在1/19台灣時間10時舉辦「感謝視訊儀式」，並盼疫情結束後能親自到屏東表達感謝之意，加深兩國間情感。

縣長潘孟安表示，109年12月中旬接獲日本旭川市請求支援時，當下立即整合縣府團隊籌備旭川市所需物資，特別感謝屏東國旅卡發卡銀行玉山商業銀行捐贈100萬元、申豐特用應材股份有限公司贊助42萬支乳膠手套及南六企業股份有限公司贊助6萬片醫用口罩，共同協助國際對抗疫情。屏東也陸續捐贈美國、秘魯、巴西等國家防疫物資，期許再度深植「Taiwan can help」、「Pingtung can help」的印象。傳播暨國際事務處表示，日本旭川市提出的物資含運費總值約日幣1300萬元，屏東縣府雖是地方政府資源有限，仍結合民間企業的力量，共同發揮台日友好精神，及時支援日本北海道旭川市醫療院所，為台灣做了良好的國民外交。