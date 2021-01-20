斗六太平老街上萬燈籠年味濃　花燈展增4倍人力防疫

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所依往年配合燈會活動在太平老街懸掛上萬顆燈籠，目前圓環的花燈也都佈置完成，斗六燈會將會如期舉行，而本週六、日（23、24日）茂谷柑節也會照常舉辦，但斗六市公所表示，將會增加4倍人力加強防疫，包括單一入口管制、量測體溫、消毒等。

▲今年公所在太平老街擴大從西平路口到圓環全段掛上超過萬顆燈籠，為市容增添濃濃年味。（圖／記者蔡佩旻攝）

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斗六市長林聖爵表示，為讓市民及返鄉遊子感受年節鄉情，今年公所在太平老街擴大從西平路口到圓環全段掛上超過萬顆燈籠，為市容增添濃濃年味。圓環燈會主燈為「牛轉乾坤．福氣到」，由活潑、有朝氣的花燈打頭陣，象徵斗六市一個成長有活力、有熱情、有文化的美麗花園城市，另外還有孔雀開屏、平安賜福、美麗耶誕世界、牛郎織女來相會、愛情拱門隧道及梵谷的向日葵等。

▲斗六市太平老街在上萬燈籠夜照下，別有一番風味。 （圖／曾建慧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

斗六市長林聖爵指出，斗六茂谷柑節23、24日在斗六藝術水岸園區舉行，有茂谷柑及各項農產品促銷活動。市公所會加強防疫工作，包括加派4倍人力實施入口管制，採實聯制，量體溫、手部消毒及戴口罩。

▲為讓市民及返鄉遊子感受年節鄉情，今年公所在太平老街擴大從西平路口到圓環全段掛上超過萬顆燈籠。（圖／記者蔡佩旻攝）



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