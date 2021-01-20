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立法院台日交流聯誼會成立　游錫堃、蘇嘉全、王金平合體出席

▲▼立法院台日交流聯誼會成立大會 合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院跨黨派95位立委成立台日交流聯誼會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

為加強台灣與日本國會交流，促進我國與日本間實質關係，第十屆立法院「台日交流聯誼會」20日舉行成立大會，由立法院長游錫堃擔任會長，前院長王金平、蘇嘉全擔任榮譽會長，各黨團推派一位委員出任副會長，包括民進黨立委邱議瑩、國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華，總共有跨黨派95名委員連署加入。

▲▼立法院台日交流聯誼會成立大會 游錫堃 蘇嘉全 王金平 邱義仁。（圖／記者屠惠剛攝）

日華懇會長古屋圭司用影片的方式表示，感謝台灣在去年4月提供日本200萬片口罩，彌補當時口罩短缺問題，許多日本人也都非常感謝，台灣在疫情肆虐全球之際，仍是世界少數防疫成功的國家，有許多值得學習之處，同時，他也對中國打壓而無法參加WHO感到遺憾；日墾會希望，台日兩國的信賴關係持續強化。

游錫堃表示，台日交流聯誼會成立主要是延續過去台灣與日華議員懇談會的對口交流，台灣、日本關係非常密切，尤其全球以美國為首的印太戰略，台灣及日本都在第一島鏈，在東亞安全上台日都非常重要，兩國可以說是唇齒相依，而成立國會聯誼會也是希望在國會外交上盡一些心力。

▲▼立法院台日交流聯誼會成立大會 游錫堃 蘇嘉全 王金平 邱義仁。（圖／記者屠惠剛攝）

王金平致詞時表示，1992年他受到當局交代安排成立中日國會議員聯誼會，至今已經第10屆，該聯誼會是本院最大、持續性、最有實體的團體，成果豐碩，期盼聯誼會能更加團結、努力，兩個聯誼會能密切互動、互相交流，達到台日關係高峰。

王金平說，希望在疫情結束後，日本能率團來台交流，有助台日關係，也期盼前日本首相安倍晉三再度訪台，相信台灣會熱烈歡迎。

與會的日本台灣交流協會代表泉裕泰致詞時表示，本屆台日交流聯誼會成員高達95名，佔全體立法委員的84%，這正代表著推動日台友好的想法為台灣跨黨派的主流意見。他也提到，雖疫情尚未緩和，日台間的往來持續中斷，但現在日本的國會議員想去台灣的熱血氛圍，宛如岩漿聚集，當全球克服新冠肺炎疫情的時刻，日本必定會組成「報復性訪台團」，颳起日台國會議員交流的爆炸性風潮。

▲▼立法院台日交流聯誼會成立大會 游錫堃 蘇嘉全 王金平 邱義仁。（圖／記者屠惠剛攝）

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