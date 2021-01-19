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立院推廣台語漢詩成立三餘吟社　游錫堃：母語斷、文化滅

▲▼立法院長游錫堃出席立法院「三餘吟社」成立大會。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院「三餘吟社」成立大會。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院19日成立「三餘吟社」，希望能帶動院內台語漢詩的學習風」風潮。立法院長游錫堃表示，任何文化在地球上消失都是人類共同的損失，大家都知道要保護野生動物及稀有植物，但是母語及少數民族語言的保護反而沒做到，「母語斷、文化滅」，母語一旦失傳，文化將隨之而逝。

游錫堃19日中午出席立法院「三餘吟社」成立大會，與會者包括立法院秘書長林志嘉、立法院副秘書長高明秋、台灣民眾黨立委邱臣遠、立法院顧問王全忠、社團指導老師洪世謀、信民協會理事長黃清龍等人。

林志嘉表示，他相當重視保存台語文化及傳承，因此繼羽球社、桌球社、氣功健身社、日文社、家政社、健行社之後，成立立法院第7個社團「三餘吟社」，希望能帶動院內台語漢詩的學習風潮，引起更多人學習台語漢詩吟唱，甚至創作的興趣，將台語漢詩世世代代傳唱下去，從立法院開始為台語漢詩推廣及保存，盡一份微薄之力。

▲▼立法院長游錫堃出席立法院「三餘吟社」成立大會。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席立法院「三餘吟社」成立大會。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃則說，感謝林志嘉願意發起並擔任社長，看到三餘吟社成立內心充滿感激，想到祖先以及曾祖父母留傳下來的語言已經逐漸消失，心中悵然若失，因此台語漢詩吟唱若能傳承下去，對於台語保存將非常有幫助。

游錫堃也提到，任何文化在地球上消失都是人類共同的損失，大家都知道要保護野生動物及稀有植物，但是母語及少數民族語言的保護反而沒做到，這樣的損失不應該發生，「母語斷、文化滅」，母語一旦失傳，文化將隨之而逝。

游錫堃表示，台語吟唱是非常好的休閒活動，三餘吟社的成立對台語傳承有三方面的助益，第一可增進文學修養，因為吟唱的是唐詩宋詞或台灣本土詩詞，文辭非常優美；第二是台語傳承；第三則有助於研究台灣史。

游錫堃說，因為所吟唱的台語詩詞有來自文學修養非常良好的台灣先賢，可以從詩詞中得知當時的環境與人時地物，洞悉台灣歷史，可說是一本多利，因此他呼籲大家共同支持，也歡迎所有委員職工同仁一起參加，共同推廣，希望藉此讓台語永續傳承下去。

游錫堃也在現場也以台語吟唱韓愈的「左遷至藍關示侄孫湘」，表示韓愈因為上奏摺進諫遭貶官，他之前練習時有所感觸，認為韓愈所生年代沒有言論自由、伴君如伴虎，而他生於自由民主年代，反而感覺幸福。

立法院說明，「三餘吟社」的「三餘」之名，典故來自《三國志•魏志•董遇傳》「冬者歲之餘，夜者日之餘，陰雨者時之餘也」。「三餘」在古代農業時期是指，「冬天是一年中的空餘時間，夜晚是一天中的空餘時間，陰雨連綿的日子也是空餘時間」。

立法院表示，三餘作為台語漢詩吟社的名稱，是效法古人勤讀吟誦的學習方式，以及善用一切空餘時間來讀書的精神，有句俗話說「熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟」，就是書讀百遍及吟唱的功用。

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