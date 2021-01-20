立法院台日交流聯誼會成立　王金平：盼疫情後安倍晉三再度訪台

記者楊蕓／台北報導

第十屆立法院「台日交流聯誼會」20日舉行成立大會，立法院長游錫堃、前院長王金平、蘇嘉全共同出席。王金平致詞時特別提到，希望在疫情結束後，日本能率團來台交流，有助台日關係，也期盼前日本首相安倍晉三再度訪台，相信台灣會熱烈歡迎。

▲立法院台日交流聯誼會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

為加強台灣與日本國會交流，促進我國與日本間實質關係，第十屆立法院「台日交流聯誼會」由游錫堃擔任會長，前院長王金平、蘇嘉全擔任榮譽會長，各黨團則推派一位委員出任副會長，包括民進黨立委邱議瑩、國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華，總共有跨黨派95名委員連署加入。

日華懇會長古屋圭司用影片的方式表示，感謝台灣在去年4月提供日本200萬片口罩，彌補當時口罩短缺問題，許多日本人也都非常感謝，台灣在疫情肆虐全球之際，仍是世界少數防疫成功的國家，有許多值得學習之處，同時，他也對中國打壓而無法參加WHO感到遺憾；日墾會希望，台日兩國的信賴關係持續強化。

王金平會前受訪時表示，1992年1月18日由他組成中日國會議員聯誼會，當時日本日華懇派佐藤信二眾議員來台灣，彼此互相勉勵、期許，共同努力來解決台日雙方的歷史性的問題，經過過去9屆的國會議員聯誼組織，有非常好的互動，最後把問題都解決了，可以說有相當的外交成果。

王金平表示，今天立法院台日交流聯誼會成立，希望台日交流聯誼會秉持過去傳統，兩個國會議員組織能持續不斷交流合作，互相共同解決雙方問題，也期待台日聯誼會能夠往這個方向做努力，希望問題獲得圓滿解決。

王金平致詞時也特別提到，希望在疫情結束後，日本能率團來台交流，有助台日關係，也期盼前日本首相安倍晉三再度訪台，相信台灣會熱烈歡迎。

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