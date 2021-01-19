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柯建銘：NCC補助5G建設是圖利全民　國民黨不要污名化國家政策

▲▼立法院院會 第2會期第1次臨時會第1次會議 游錫堃 柯建銘 委員席空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘（中）與立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會19日處理「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，有關國家通訊傳播委員會（NCC）編列155億元，補助電信業者5G網路建設，國民黨團認為「拿公帑補助業者建置費顯不合理」，因此提案全數減列。對此，民進黨團總召柯建銘表示，編列預算補助5G建設非圖利財團，實為圖利全民，請國民黨不要污名化國家數位政策。

立法院臨時會19日三讀通過「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，將規模為2300億元的前瞻計畫第3期特別預算案，合計通過減列1億6965萬元，改列為2298億3046萬餘元，全數以舉借債務支應。

有關國家通訊傳播委員會（NCC）編列155億元，補助電信業者5G網路建設，國民黨團認為「拿公帑補助業者建置費顯不合理」提案全數減列，國民黨立委賴士葆亦提案減列50％、時代力量立委王婉諭提案刪除20％、台灣民眾黨立委高虹安提案凍結5000萬、台灣民眾黨團則主張刪減50%，全數遭到民進黨團以人數優勢否決。

對此，柯建銘19日下午表示，「必也正名乎，編列預算補助5G建設，非圖利財團，實圖利全民，請國民黨不要污名化國家數位政策」。

▲▼立法院臨時會 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案 協商保留部分 國民黨發言抗議 陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團質疑NCC編列155億預算，補助電信業者建置5G基地台「圖利財團」。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘提到，自己常說「在野黨挑戰執政黨，天經地義」，政府所有的公共政策，都可以被挑戰，也可以要求說明了解，然而他也要奉勸國民黨，時代已經變了，人民要看的是理性的政策辯論，不是不實資訊抹黑的政治口水，難道非得要污名化的方式來批判公共政策，國民黨才會當在野黨嗎？

柯建銘指出，國民黨不斷說這一次補助5G業者建設基地台是「退傭」，這是「圖利財團」，他就要反問國民黨，美國、英國、澳洲、日本與歐盟，都已分別編列數百甚至上千億台幣的等值經費補助電信產業加速基礎建設與應用的布建與研發，難道這些先進國家，都是在「圖利財團」？台灣的作法非圖利財團，實圖利全民。

柯建銘說，回顧馬英九政府時期，2013年開放4G頻譜競標，最後總標金就已溢價827億元，當時的行政院推出了「加速行動寬頻及普及服務」，編列150億元，用以補助電信商在內的各相關產業，加速行動寬頻服務及產業升級。

然而，柯建銘說明，馬政府時期的這項計畫，預算卻分散編列在11個部會，造成後續執行上各部會補助政策目標與對象資格紛雜的亂象，有限定要拿到4G執照才能來申請的，也有僅僅給設備商的，更有把教育部的「電磁教育」跟法務部的「提升通訊監察功能」也算進去的。

柯建銘表示，正是因為考慮到過去這樣的亂象，政府在思考本次5G頻譜競標溢價980億元的標金該如何運用時，才會決定統一由NCC作為補助機關，以便更能統一政策目標，也不會讓產業界無所適從。

▲▼立法院臨時會 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案 三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案三讀敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘強調，面對現在這個數位時代，台灣正處於全世界數位競賽的關鍵時刻，政府深知台灣不能在此落後世界各國，否則台灣將失去產業升級的機會，更會讓台灣在世界科技舞台上邊緣化，所以針對這次為期5年的5G補助計畫，於前兩年提出「加速」、「加量」兩個原則，將原本設定在5年達成的覆蓋率，提前要求在2年達成。

同時，政府也要求原本1.6萬座的基地台，必須要增加到3.9萬座的標準，特別是像公共設施，例如機場、車站、捷運、高速公路、各式橋樑隧道的基地台，這些都將藉著這次的補助案要求業者重點加強建設。至於後三年，政府要求業者提出垂直運用的創新服務，也要求業者使用國產化設備的比例，方得繼續申請補助。

柯建銘表示，大家常說技術即國安，現在全民都知道台積電是台灣的「護國神山」，因為台積電在晶圓代工上的領先技術，台灣擁有了一面「矽盾」保護，卻忘記了台積電原本是從當時的財團法人工業研究院技術移轉成立的公司，而工研院移轉給台積電的晶圓技術，正是來自於經濟部出資千萬美元的RCA技術移轉計畫。

柯建銘指出，甚至後來的新竹科學園區用地，也是政府協調軍方無償提供的，從蔣經國政府時代一直到現在，政府都是用同樣的觀點，同樣的思維在扶植台灣的新興產業，若沒有當年國民黨執政時的「圖利」台積電，就沒有現在台灣的「護國神山」，國民黨當真忘記了嗎？

柯建銘強調，一直以來台灣總是科技輸出的巨人，卻是科技應用的侏儒，5G不僅是台灣未來產業發展的核心戰略產業，更是台灣擺脫此一標籤的絕佳機會，國民黨沒看見台灣民間生氣蓬勃的眾多新創產業，正在引頸期盼5G建設早日完成，好讓他們在世界上一展身手，與歐美各國一較高下嗎？

柯建銘呼籲，國民黨不要為了一己的政治利益，阻擋台灣追趕美中日韓等國5G發展的腳步了。

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