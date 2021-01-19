前瞻3期補助5G業者155億建基地台　國民黨團砲轟：圖利廠商

▲國民黨團質疑NCC編列155億元補助5G業者變相退佣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院19日表決前瞻計畫第3期2300億預算，其中NCC編列155億元，補助五大電信業者建置5G基地台，國民黨團質疑退佣、圖利廠商，提案全數減列，但遭到民進黨團以人數優勢否決。

國民黨團總召林為洲表示，前瞻3期預算經委員會、朝野協商後刪減約1.7億，其中許多用於地方建設的部分盡量不去動它，針對中央機關部分，NCC編列155億元補助電信業者5G網路建設的爭議最大。

立委賴士葆質疑，在籌編前瞻預算時，政府因藍軍地方執政縣市變多了，本來要給各縣市的軌道建設經費砍了兩千多億，一部分的錢就是補助電信業者，據NCC主委的說法，強調獎勵補助是希望業者「加速、加量」，但A把權利金交給政府後，政府再退錢給A，直呼史上第一遭，「這不是退佣什麼是退佣？」

賴士葆認為，業者標下5G就是因有利可圖，政府不用做什麼事，業者就會加速加量，以回收成本，但政府如今白白把錢給業者，成為天上掉下來的營利外收入，且舉債是用下一代的血汗錢，國民黨團全力反對。

林奕華也痛批，政府把舉債來的155億給得標5G的業者，像話嗎？其他國家的做法像是美國是針對偏鄉地區、原住民部落，歐盟也是針對缺乏寬頻服務的地區建設，今天政府補助的卻是針對大眾交通樞紐、機場、港口、高鐵、捷運、球場等5G服務密集地區，這些本來就是業者會優先佈建的地方，需要拿舉債的錢來做嗎？

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