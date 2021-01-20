日本核食將進口？　游錫堃：希望行政部門依科學證據做決策

▲立法院台日交流聯誼會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

第十屆立法院「台日交流聯誼會」20日舉行成立大會，立法院長游錫堃會前受訪時被問到核食進口議題，表示現在還沒有得到訊息，但也希望行政部門依照科學證據來做決策。

針對日本核食是否成為既萊豬之後的食安議題，壓力恐落在這個會期上，游錫堃表示，現在還沒有得到訊息，立法院尊重行政部門決定，也希望行政部門依照科學證據來做決策。媒體追問是否有和日方聊過相關問題，游錫堃回應，沒有聊過。

游錫堃表示，台日交流聯誼會成立主要是延續過去台灣與日華議員懇談會的對口交流，台灣、日本關係非常密切，尤其全球以美國為首的印太戰略，台灣及日本都在第一島鏈，在東亞安全上台日都非常重要，兩國可以說是唇齒相依，而成立國會聯誼會也是希望在國會外交上盡一些心力。

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