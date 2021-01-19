防疫旅館入住率已過半！指揮中心：預計月底會增加1000間

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情未停，但接下來就是農曆過年，不少人都會返台，外界也相當關心集中檢疫所和防疫旅館量能是否足夠？對此，指揮中心表示，交通部觀光局還在協調中，防疫旅館預計月底還可以增加1,000間左右。

副指揮官陳宗彥表示，目前返國人數高峰落在1/14，那天有5,700多人入境，之後陸續降低，到昨天是1,669人入境，防疫旅館總共有25,056間，目前有10,951入住，使用率為54.6%，集中檢疫所有3,402間，昨天已有1,572位使用，防疫旅館月底預計還可以增加1,000間左右。

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另外，由於部立桃園醫院感染持續擴大，護理師家人和其他患者的看護也確診，指揮中心也預計在今明兩天移出220名患者，醫院全面消毒。

指揮中心也提醒，為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動主辦單位，應依循指揮中心公布之 「COVID-19因應指引：公眾集會」，應評估該活動舉辦必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

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