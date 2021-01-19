台灣燈會辦不辦？　陳時中：強烈建議取消！

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院感染擴大，目前已傳到社區，護理師家人、住院患者看護都已確診。中央流行疫情指揮中心也宣布集會活動主辦單位，應遵循公眾集會，評估活動舉辦必要性及相關風險程度。而針對台灣燈會，指揮官陳時中也表態，「強烈建議」如果無法做好萬全準備，就延遲或是不要辦。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣燈會是臺灣自1990年起於每年元宵節舉行之燈藝節慶活動，由交通部觀光局及各主辦縣市政府共同主辦。原為僅在臺北市舉辦的「臺北燈會」，自2001年起改名並移師全國各縣市舉辦，成為全國性的國家級活動。

但受到近日院內感染擴大影響，行政院今日下午將召開記者會，目前根據可靠消息指出，2021年台灣燈會將取消辦理，這將是31年來首度停辦台灣燈會。陳時中也在記者會上表示「現在不到禁止，但強烈建議（取消）。」

而針對大型活動，陳時中再次強調，要遵循「COVID-19因應指引：公眾集會」，應評估該活動舉辦必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

【相關新聞】

快訊／群聚擴大！增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

再增2例境外移入！50多歲女美國探親、印尼漁工入境確診

案863傳給3人「丈夫、女兒、同事」全中 一圖看院內群聚關係圖

染疫護理師家人確診！曾去桃園南門市場、桃捷A7店摩斯漢堡

防範社區感染！指揮中心公布「集會指引」：若無法執行強烈建議取消

部桃感染持續擴大「醫院全面消毒」 220名病人外移到專責病房

部桃移出220病人「不是封院」 陳時中：只是清空計畫！

醫院感染事件累積9人確診！院內醫護員工隔離增為353人

影／案868「採檢4次」才確診！ 陳時中曝關鍵原因

防疫旅館入住率已過半！指揮中心：預計月底會增加1000間

案865在A7站摩斯漢堡上班 桃捷緊急消毒、今起加密清消時間

再增4例本土...渣打馬拉松還辦不辦？ 陳宗彥曝最新狀況

部桃院內感染「關鍵樓層」曝光！陳時中：這4樓是警戒樓層

部桃已9人確診「醫護家人也染疫」 陳時中：屬於強勢變異病毒株

快訊／「我沒有被隔離」 部桃前進指揮官王必勝「PO照曝現況」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來