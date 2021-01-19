部桃感染持續擴大「醫院全面消毒」　220名病人外移到專責病房

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚，目前已傳到社區，護理師家人和其他患者的看護確診。指揮官陳時中今也宣布，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，今明兩天會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今（19）日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件確診「個案接觸者」，其中2例為案863同住家人（案864、865）及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患外籍看護（案869）。而足跡方面，案863和案864在1/13和1/16曾去桃園南門市場，案865則在桃捷A7店的摩斯漢堡上班。

▲▼部立桃園醫院防治作為、員工隔離14天總人數。（圖／指揮中心提供）

部桃已經累計4名護理師、2名醫師染疫，目前已傳到同住家人和看護，指揮中心也持續匡列接觸者，並陸續將病人移出，今天外移120名患者，明天外移100名，樓層管制全面消毒。

指揮中心也提醒，為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動主辦單位，應依循指揮中心公布之 「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，應評估該活動舉辦必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

【相關新聞】

快訊／群聚擴大！增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

再增2例境外移入！50多歲女美國探親、印尼漁工入境確診

案863傳給3人「丈夫、女兒、同事」全中 一圖看院內群聚關係圖

染疫護理師家人確診！曾去桃園南門市場、桃捷A7店摩斯漢堡

防範社區感染！指揮中心公布「集會指引」：若無法執行強烈建議取消

部桃移出220病人「不是封院」 陳時中：只是清空計畫！

醫院感染事件累積9人確診！院內醫護員工隔離增為353人

影／案868「採檢4次」才確診！ 陳時中曝關鍵原因

防疫旅館入住率已過半！指揮中心：預計月底會增加1000間

案865在A7站摩斯漢堡上班 桃捷緊急消毒、今起加密清消時間

台灣燈會辦不辦？ 陳時中：強烈建議取消！

再增4例本土...渣打馬拉松還辦不辦？ 陳宗彥曝最新狀況

部桃院內感染「關鍵樓層」曝光！陳時中：這4樓是警戒樓層

部桃已9人確診「醫護家人也染疫」 陳時中：屬於強勢變異病毒株

快訊／「我沒有被隔離」 部桃前進指揮官王必勝「PO照曝現況」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來