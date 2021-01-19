案863傳給3人「丈夫、女兒、同事」全中　一圖看院內群聚關係圖

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增4例本土病例，其中有3例為部立桃園醫院案863護理師接觸者，包含其丈夫、女兒、同病房護理師，另有1名外籍看護染疫，該院群聚已經累積有9人染疫。

▲本土個案864.865.868.869關係圖。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心12日公布該院首起病例，案838為部桃住院醫師，曾照顧新冠肺炎確診案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性。

案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，是案838的女朋友，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，但因為未接觸或照顧COVID-19確診個案，歸類為社區感染。

16日公布新增案852，也是部桃護理師，和案838在護理站接觸1小時以上，於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家。

▲案852社區接觸者。（圖／指揮中心提供）

17日新增案856則是部桃主治醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人一起取出患者喉嚨異物，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

▲案856接觸者。（圖／指揮中心提供）

18日公布案863是另一名護理師，和案856負責同一間病房，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於17日再次採檢並於18日確診。

▲案863接觸者。（圖／指揮中心提供）

19日進一步公布，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於昨(18)日進行採檢，並於今日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，刻正疫調中。

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