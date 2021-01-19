防範社區感染！指揮中心公布「集會指引」：若無法執行強烈建議取消

記者周姈姈／台北報導

歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。為此，集會活動之主辦單位應依循「公眾集會」指引，若無法嚴格執行，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。

▲中央流行疫情指揮中心19日再度召開臨時記者會。（圖／指揮中心提供）

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為防範社區感染風險，集會活動之主辦單位應依循指揮中心公布之 「COVID-19（新冠肺炎)因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦。

因應近期北部醫院發生境外移入病例導致之群聚感染事件，指揮中心已積極啟動多項防治作為，目前疫情在掌握與控制中。指揮中心再次呼籲，國際COVID-19疫情仍相當嚴峻，病毒自境外進入國內導致本土感染的風險升高，民眾應持續力行防疫新生活運動，進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的高風險場域，務必全程戴口罩。

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